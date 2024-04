I nodi del lavoro. L’anno scorso 4mila infortuni. Domani sindacati in piazza

Sicurezza sul lavoro, contrasto al precariato e riforma fiscale più equa. Sono queste le ragioni che hanno spinto Cgil e Uil a proclamare per giovedì uno sciopero di quattro ore (otto per il settore dell’edilizia e legno) e ad organizzare anche a Pesaro un presidio con i lavoratori che si terrà a partire dalla ore 10, in piazza del Popolo. Secondo i dati Inail nella nostra provincia, nel 2023 si sono registrati oltre 4000 infortuni sul lavoro e sono stati denunciati oltre 1700 casi di malattie professionali. Un trend in aumento, che secondo i sindacati che hanno scelto di tornare a scendere in piazza non è più possibile sostenere. "Insieme alla Cgil – spiega Maria Grazia Tiritiello, della segreteria regionale Uil – abbiamo avviato una serie di iniziative, tra cui sciopero ed il presidio che si terrà giovedì a Pesaro ma anche negli altri capoluoghi di provincia marchigiani e la manifestazione nazionale del 20 aprile.

"Obiettivo zero morti sul lavoro" è una campagna che stiamo portando avanti perché crediamo che una persona non possa andare al lavoro rischiando di non tornare più a casa – aggiunge –. Ogni anno nella nostra regione avvengono dai 2 ai 4 infortuni mortali al mese. Per questo è necessario anche avere leggi più rigorose". I sindacati che si riuniranno in presidio in piazza giovedì hanno richiesto un incontro al Prefetto di Pesaro e Urbino, alla quale portare le loro istanze. "E’ bene ricordare che ai morti sul lavoro – dice Roberto Rossini, segretario della Cgil Pesaro e Urbino – si sommano anche tutti quelli che sono gli infortuni sul lavoro. Abbiamo il dovere di avere luoghi lavorativi più sicuri. A questo si aggiungono poi si aggiunge la tematica dei subappalti a ribasso che creano condizioni lavorative troppo precarie".

Maria Grazia Tiritiello aggiunge: "Abbiamo deciso di scioperare anche per una giusta riforma fiscale. Oggi lavoratori dipendenti e pensionati pagano oltre il 90% del gettito Irpef e l’evasione complessiva continua ad essere pari a 90 miliardi l’anno. E’ necessario invertire la rotta, anche per andare a prendere le risorse per finanziare poi istruzione e sanità". A causa dello sciopero indetto dalle sigle sindacali, Adriabus informa che giovedì dalle ore 13 alle ore 17, i servizi in partenza dai capolinea o stazioni terminali potrebbero non essere garantiti. Anche l’ufficio informazioni e le biglietterie potrebbero sospendere il servizio. Sono esclusi dallo sciopero, e quindi garantiti, i servizi per i disabili e i servizi scuolabus.

Ali.Mu.