I nodi del post alluvione Il ministro tra i sindaci: "Basta con i rattoppi"

di Benedetta Iacomucci

Soldi che non si sa nemmeno come fare a spendere. Norme che si rifanno ancora ai Regi Decreti di inizio ’900. Ponti disastrati dalle alluvioni, che uniscono Comuni diversi, dove uno può agire in somma urgenza, l’altro no. Sono alcune delle contraddizioni messe in luce ieri in Comune a Pesaro, dove i sindaci della provincia hanno incontrato il ministro Nello Musumeci, per fare il punto sulla situazione all’indomani dell’alluvione di maggio e delle risorse stanziate dal governo (4 milioni) e di cui solo sette Comuni potranno beneficiare. "Risorse insufficienti" è stato il lamento ricorrente da parte di chi quei soldi ha avuto, "coinvolgimento omogeneo dei territori" e "snellimento delle procedure burocratiche" la richiesta unanime.

Richieste alle quali il ministro – accompagnato nella sua visita dal presidente Francesco Acquaroli e dalla sottosegretaria al Ministero dell’economia e delle finanze, Lucia Albano – ha risposto con franchezza: "Le vicende che negli ultimi due anni hanno colpito le Marche sono emblematiche di quanto sta accadendo su tutto il territorio nazionale - ha detto –. Questo dà l’idea dell’importanza della messa in sicurezza. Sono stato anch’io un amministratore locale e capisco il vostro stato d’animo: la nostra sfida deve essere mettere in sicurezza il territorio, perché questi eventi non sono più casi eccezionali. Non possiamo affidarci alla politica del ’rattoppo’. Se un ponte si allaga sempre va abbattuto, va ridisegnato il sedime stradale. Perché ormai non possiamo più chiederci cosa accadrebbe se succedesse da noi, ma quando questo succederà. Occorre cambiare approccio rispetto al tema delle calamità. Non è solo un problema finanziario ma di pianificazione. E il pathos che ho sentito tra voi sindaci è il cemento su cui edificare questa collaborazione istituzionale".

Il ministro ha poi annunciato l’intenzione di proporre un Fondo per le ricostruzioni, "perché non possiamo limitarci a racimolare il denaro ad ogni emergenza". Concetto ripreso anche dalla sottosegretaria Albano, che ha ricordato "il percorso iniziato con lo stanziamento di 400 milioni in legge di Bilancio, una somma senza precedenti per una calamità naturale di tale tipologia". Soldi da investire "in opere che consentano di governare questi fenomeni calamitosi" condividendo l’esigenza di creare "un fondo unico a livello centrale da destinare alle emergenze climatiche, superando l’attuale frammentazione". Il presidente Acquaroli ha poi fatto presente che le strutture regionali "stanno lavorando per destinare quanto prima i 400 milioni di euro stanziati dal Governo", superando le difficoltà burocratiche.

In platea, insieme ai sindaci, anche la prefetta Emanuela Saveria Greco e diversi consiglier regionali. Nelle vesti di padrone di casa il vicesindaco Daniele Vimini, in sostituzione del sindaco, assente per altri impegni: "Buono l’approccio congiunto adottato in emergenza – ha riconosciuto –. ma ora tempi e risorse certi, e per tutti i Comuni colpiti. Abbiamo in atto alcune emergenze a cui dovremo far fronte con i 4 milioni di euro già stanziati e destinati a 7 dei 50 Comuni della provincia - ha detto Vimini -. Sono risorse che necessitano di essere ripartite per poter essere impiegate in tempi certi, e diventare quindi spendibili". Anche perché, per il solo Comune di Pesaro "tra patrimonio pubblico e privato - ha ricordato Vimini - i danni ammontano a 12 milioni di euro".