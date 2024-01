I nodi della sanità. Biancani: "È un Far west. Ai medici ’a gettone’ stessa paga degli altri"

"Medici a gettone, basta con il far west delle esternalizzazioni e con i compensi triplicati, una legge stabilisca che la retribuzione dei privati non superi quella del personale del Servizio sanitario nazionale". Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale, consigliere del Pd, chiede un intervento legislativo per arginare – almeno per un triennio – il ricorso ai medici esterni: superando il tetto di spesa per bandire un maggior numero di concorsi per le assunzioni stabili; stabilendo per i ’gettonisti’ la stessa retribuzione del personale pubblico.

Biancani, addirittura un far west? Non le sembra di esagerare?

"I medici esterni sono liberi professionisti pagati a ore, che svolgono le prestazioni indipendentemente dalla loro specializzazione, non arruolati mediante procedura concorsuale. Spesso sono neolaureati, pensionati o professionisti che lavorano a chiamata attraverso cooperative o società esterne, tra essi figurano anche ex dipendenti del Servizio sanitario nazionale che si licenziano per ripresentarsi in veste privata, molto più vantaggiosa da un punto di vista economico e per qualità della vita".

Bisogna anche dire che i medici a gettone garantiscono alcuni servizi che altrimenti, con la carenza di camici bianchi che c’è e i concorsi che vanno deserti, sarebbero destinati a ridursi se non scomparire del tutto.

"E’ vero, infatti la mia proposta punta a regolamentare la materia, garantendo l’equità retributiva e riconoscendo più risorse per il personale dipendente disponibile ad allungare il proprio turno, migliorando così le condizioni di lavoro dei medici che sempre più spesso abbandonano il sistema pubblico".

Ma se le Marche pagheranno i privati come i medici del sistema pubblico, non andrà a finire che i gettonisti andranno a lavorare in altre regioni più generose?

"Quello che ho in mente è già stato fatto in Lombardia. Se là qualcuno partecipa, perché non dovrebbe farlo anche qui nelle Marche? E poi comunque l’idea è equiparare tramite una legge nazionale tutte le regioni, eliminando la concorrenza tra l’una e l’altra. D’altronde ci sono tariffe per ogni professionista. Perché non dovrebbero esserci per i medici?"

Quale sarà l’iter?

"Ho presentato una proposta di deliberazione alle Camere per chiedere un intervento legislativo sul ricorso al personale sanitario esterno. La proposta, in caso di approvazione da parte del Consiglio regionale, sarà inviata al Parlamento. Sono pochi articoli che vanno a modificare il Decreto 34, noto come Decreto Bollette. Nella proposta si prevede, limitatamente alla spesa che grava sugli esercizi 2024, 2025 e 2026 e in deroga ai vincoli, di superare il tetto di spesa per bandire un maggior numero di concorsi per le assunzioni stabili. Poi c’è il discorso dei compensi".

E per chi è già in servizio?

"È importante riconoscere più risorse anche per il personale dipendente disponibile ad allungare il proprio orario di lavoro e a coprire turni extra in caso di carenza".

Ben.I.