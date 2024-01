I nodi della sanità. Senologia a Urbino,. Magalotti non si vede. Altro strappo con l’Ast?

Prosegue l’attività senologica all’ospedale di Urbino, diramazione della Breast Unit di Fano. Ma senza il direttore Cesare Magalotti, che dall’inizio del nuovo anno non si è fatto più vedere. I beninformati sospettano un malessere strisciante, se non un vero e proprio ’strappo’, che originerebbe da un accordo tra il primario e la direzione generale, mai concretizzatosi malgrado le rassicurazioni spese dai vertici Ast. Riavvolgiamo il nastro.

Con una determina di fine settembre era stata ufficializzata la ripresa – dopo una breve riduzione – dell’attività senologica a Urbino, che veniva indicata come ’spoke’ (una ’costola’) rispetto all’hub fanese. Nella determina si faceva riferimento anche al numero minimo di interventi da effettuare a Urbino, pari a 135, che il Decreto Balduzzi indica come attività minima per una Breast unit che possa mantenere certi standard qualitativi. Numeri ampiamente rispettati, benché Urbino, in quanto non Breast Unit, non sia tenuta a farlo.

"I 135 tumori – precisa il primario Magalotti – li ho operati a Urbino e precisamente in 5 mesi (gennaio, febbraio, ottobre, novembre e dicembre). L’Unità operativa complessa ha chiuso il 2023 con 1100 interventi senologici dei quali 630 tumori. Pertanto abbondantemente oltre il minimo di legge. Per questo ringrazio la direttrice Nadia Storti, la dottoressa Manna, Massaioli, Palazzetti, il personale di sala operatoria e gli anestesisti per la loro disponibilità che mi ha permesso di raggiungere il target indicato dai vertici benché non previsto dal Decreto 70. Suppongo che il numero sia stato precisato per plasmare una realtà, quella di Urbino, che fosse alla pari di un’altra Breast unit con un direttore di due realtà ben costruite. In cambio la direttrice generale ha fatto delle promesse con parola d’onore".

Magalotti non lo dice, ma non è un segreto che da tempo si evidenzi come la Breast Unit di Fano, malgrado i numeri e il fatto di attrarre mobilità attiva, non abbia nemmeno un suo reparto, dovendosi appoggiare a quello di Otorinolaringoiatria. E poi a Urbino, dati i numeri dell’attività, manca un responsabile, con conseguente adeguamento contrattuale. Tutte questioni che la direzione dell’Ast avrebbe accolto rimandandole però alla stesura degli atti aziendali, prevista per gli inizi di gennaio. Ma di quegli atti non c’è ancora traccia e i tempi si prospettano piuttosto lunghi.

Da qui i presunti malumori per i patti disattesi e le ’prescrizioni’ che per altri non sembrano valere. "Il Dm70 non vale solo per le Breast unit – dice Magalotti –, ma per tutti. Ad esempio i punti nascita devono fare minimo 500 parti, i reparti di chirurgia 60 colecisti se vogliono continuare a svolgere tali attività. Nel mio caso l’hanno voluto scrivere nero su bianco, in altri casi lo scollamento tra quello che la legge impone e quello che realmente succede viene trascurato. Potrebbe essere anche questo motivo di mobilità passiva? Non lo so perché non è mio compito preoccuparmi di questo. Io ho bloccato la mobilità passiva ed ho 50% di mobilità attiva da tutta Italia. Sono una persona seria e quando do una parola è quella, e vale più – conclude il primario – di una firma o di una determina".