I nodi delle infrastrutture, Baldelli a San Costanzo

Tappa a San Costanzo - questa sera, a partire dalle 21, alla sala consiliare ‘Filippo Montesi - per l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli (foto), invitato dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia a parlare di "Infrastrutture come pre-condizione di sviluppo".

"I temi affrontati – sottolinea una nota dell’assessorato - saranno quelli legati al programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, che prevede interventi per un totale di 235milioni di euro tra opere viarie, edilizia ospedaliera e difesa del suolo, e quelli del Piano Infrastrutture della Regione, prossimo ad essere pubblicato e reso disponibile a tutti i cittadini marchigiani; un piano che mancava da 11 anni, contenente opere già finanziate con fondi mai visti per la regione". L’assessore Baldelli illustrerà anche "i punti cardine della visione delle infrastrutture che punta ad aprire le Marche ai nuovi corridoi europei, per connetterle al Centro Italia e collegare l’est Europa alla Penisola Iberica e all’Atlantico, valorizzando la vocazione di piattaforma logistica naturale e il triangolo Porto di Ancona-Aeroporto di Falconara-Interporto di Jesi". Non mancherà un focus sulla Fano-Grosseto, rimessa al centro dell’agenda nazionale grazie allo sblocco dei 130milioni di euro per l’adeguamento della galleria della Guinza, sul sistema di pedemontane e intervallive. Con specifico riguardo alla Valcesano, "si parlerà degli investimenti di manutenzione della Ss 424 (oltre 9 milioni di euro), compresa la tanto attesa rotatoria all’incrocio con la Statale 16 a Marotta in fase di ultimazione. Infine, si affronterà anche il tema dell’edilizia sanitaria".

s.fr.