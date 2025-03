I nodi dell’economia affrontati nel volume di Sopranzetti

I problemi dell’Italia visti dal lato economico. È questo il focus del libro ‘Diario di un viaggio sull’orlo del declino? Il tortuoso sentiero dell’economia italiana ‘, che verrà presentato domani alle 14,30 nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università (via Saffi 2). L’autore è un vero guru dell’economia nazionale, con passato urbinate: Giuseppe Sopranzetti (foto), ex funzionario generale della Banca d’Italia, attuale presidente di Open Capital Partners e in passato docente a contratto dell’Università di Urbino; Sopranzetti dialogherà con Giovanni Marin, docente di Economia dell’innovazione, e Desirée Teobaldelli, docente di Scienze delle finanze. Il volume affronta i problemi strutturali dell’Italia tra debito pubblico, divario nord-sud, eccesso di burocrazia, concorrenza e illegalità. Sopranzetti, dopo essersi laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, nel 1980 entra in Banca d’Italia, assegnato alla filiale di Trento. Trasferito presso il servizio personale gestione risorse di Roma, si occupa di attività di formazione, impiego del personale, promozioni e relazioni sindacali. Nel 1992 ottiene l’incarico di dirigente e rappresenta la Banca d’Italia in numerosi convegni nazionali e internazionali. Successivamente, nel 1998, viene promosso direttore, assumendo la titolarità, tra le altre, delle succursali di Catania e Palermo. Nel 2011 assume il ruolo di direttore della sede di Milano, mentre nel 2014 viene nominato funzionario generale e assume il coordinamento del progetto nazionale di riorganizzazione della rete periferica dell’istituto. Nel 2021, terminata l’esperienza in Banca d’Italia, è nominato presidente del Comitato conflitti e operazioni patrimonio rilancio presso la Cassa depositi e prestiti.

g. v.