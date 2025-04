I nodi di Baia Flaminia: "Il Comune? Prima fa. Poi ce lo viene a dire"

Come in caserma. A un certo punto il trombettiere suona il silenzio. Alla Baia c’è un po’ di agitazione contro gli ultimi provvedimenti presi dall’amministrazione comunale dopo le proteste dei residenti. Tra chi non è d’accordo c’è Filippo Sparacca, titolare della spiaggia e del bar ristorante Joe Amarena sul lido di Baia Flaminia, molto conosciuto e frequentato anche dai giovani.

Quali sono i problemi, Sparacca?

"Il nodo non sta tanto nel fatto che vogliono introdurre la Ztl, oppure spegnere la musica a una certa ora. Il problema vero è che prendono prima le decisioni e poi le comunicano. Prima decidono, fanno e poi lo dicono".

Perché prima fanno e poi comunicano?

"Perché non vogliono confrontarsi con gli operatori. Il confronto presuppone dibattito e questo a loro non sta bene. Vale per la Ztl e non solo...".

Cos’altro?

"Prendo il caso mio. Per scendere in spiaggia c’era una rampa che serivava anche a portare i disabili in spiaggia con tutte le attrezzature: parliamo di pulmini anche di otto-nove metri. Adesso quella rampa non c’è più perché ci hanno fatto una gettata di cemento spostando il monumento. Mica avvisano, mica dicono nulla. Adesso io voglio sapere, se qualcuno si dovesse sentire male, come fa un’ambulanza a intervenire, che non c’è più il passaggio?"

La risposta del Comune quel è?

"Adesso dicono che verranno a vedere come fare per rimediare a questa decisione che penalizza ragazzi con problematiche".

Parliamo del problema dei decibel.

"Quello è secondario, per quanto ci riguarda non incide sulla attività. E poi siamo davanti all’hotel Flaminio".

Quindi di notte niente vandalismi?

"Oddio, può accadere dappertutto, ma da noi è molto difficile perché passa la gente per strada e poi è tutto illuminato. Questo tipo di problemi ce li hanno di più Sottomonte anche perché è tutto buio. Qui, alla Baia, casi di vandalismi in spiaggia non li registrariamo. Per carità, non possiamo certo escluderli, ma sono rari".

Altre cose strane?

"Una delle più belle è la festa della Birra che si svolge dal 26 giugno al 5 luglio. Andiamo in Comune e ci annunciano che non si farà e la formula sarà completamente diversa. Poi incontro i due giovani che la organizzano che mi dicono invece che sarà tutto regolare come lo scorso anno".

E che problemi comporta?

"Che mettono il palco e iniziano a suonare fin dal pomeriggio. E poi che senso ha un’iniziativa del genere con birra, panini e via dicendo, in un’area che è piena di locali? Lavorano tutti meno e si fanno anche concorrenza. Ma la cosa comica è che raccontano una cosa e ne fanno un’altra. Il campo di Marte andrebbe utilizzato per altre manifestazioni come quelle sportive, oppure proprio per iniziative per i disabili. La cosa peggiore di tutta questa storia è che prendono anche per i fondelli".

