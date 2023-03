I nonni sono come i supereroi. Un rifugio sicuro, una caramella dopo un ginocchio sbucciato, una canzone prima del sonno, un abbraccio sincero dopo un esame andato male. I nonni sono gli angeli terreni di ogni bambino e in pochi hanno la fortuna di rendersene conto. Io me ne sono accorta tardi.

Ho assecondato la mia voglia di crescere indipendente, stanca a causa delle battaglie che la vita mi sfidava a combattere e ormai intollerante all’ipocrisia che si fa strada tra gli esseri umani. Non ti ho più sentito dopo l’ennesima telefonata monotona, dove entrambi, ripetevamo i nostri, discordanti, pareri. Conversazioni che erano diventate un ammasso di sillabe scandite da sospiri annoiati e impercettibili all’altro. Sono passati già tre anni da quando quella telefonata mi ha fermato il cuore: una voce irriconoscibile diceva che eri passato a miglior vita.

Dov’era finita quella complicità che c’era quando io ero piccola? Ogni gioco, ogni posto magico e immenso visitato accanto a te, ogni scherzo e sorriso quando andavamo a mangiare a ristorante. Ti ricordi quanta paura ho avuto mentre salivo su quel cammello in mezzo al deserto egiziano? Tu eri lì pronto ad afferrarmi e a rassicurarmi che non mi sarebbe successo nulla di male.

Ho tutte le foto che scattavi e poi stampavi su carta fotografica opaca: sono tantissime e disegnano anni e anni di ricordi meravigliosi. Dove abbiamo sbagliato, nonno? Non immagini quanto pagherei per riaverti qui e poterti parlare, raccontandoti di tutti i sogni e i traguardi raggiunti. Ogni tanto ti sogno: siamo io e te, seduti in un parco enorme, pieno di gente, in una giornata soleggiata. Tu sei sempre il nonno più bello e giovane di tutti i nonni sulla terra, e io, ormai adulta, sono diventata il tuo abbraccio sicuro. Ciao nonno, ci rivedremo là.

Asia D’Arcangelo