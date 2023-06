I nostri arcieri brillano ovunque

Un oro, un argento e un bronzo ai Campionati italiani assoluti e la vittoria in una delle gare più prestigiose e ambite del centro Italia. Gli atleti locali si sono fatti valere nel fine settimana di arcieria storica, riportando successi sia a San Marino, sia a Bevagna. Sul Titano, nel Torneo della libertà, Mario Garbugli si è laureato campione italiano assoluto di Arco storico della Lega arcieri medievali, precedendo il compagno di squadra Claudio Fraternale: entrambi sono iscritti alla Compagnia Feltria arcieri di Urbino. Sempre legata alla compagnia ducale, ma in gara nella Lam con gli Arcieri di Sant’Angelo in Lizzola, Antonella Di Paoli si è piazzata terza tra le Dame foggia storica con finestra, il longbow. A Bevagna, Michele Torelli degli Arcieri storici Castrum Firmignani ha primeggiato nella gara che si disputa ogni anno durante il Mercato delle Gaite, ambitissima competizione riservata agli archi storici. Dopo una buona prova nella selezione della mattina, Torelli è arrivato fino all’ultima fase della finale, dove è rimasto a contendersi il titolo in uno spareggio a tre; colpendo per primo un piattello da 10 centimetri posto a 20 metri di distanza, ha conquistato il pugnale assegnato al vincitore.

n. p.