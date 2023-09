"I nostri atleti paralimpici nuotano a Fano? Problemi alla Dini Salvalai"

Problemi alla Dini Salvalai. E’ quanto lamentano la società Aquafitness e la Aispod. La prima parla di "spostamento e riduzione d’orario rispetto allo scorso anno". Ed è per questa ragione che non ha ancora ripreso l’attività sportiva nella piscina riaperta dall’11 settembre. "Abbiamo chiesto un incontro all’assessorato allo Sport e al gestore – commenta Francesco Della Dora, presidente di Aquafitness – per sapere le ragioni di tali spostamenti che, se confermati, ci costringeranno a scegliere chi far nuotare tra i ragazzi con disabilità e gli altri bambini". "Gli spazi sono gli stessi degli anni precedenti – replica Giorgio Ricci, presidente della Fanum Fortunae, la società che gestisce la piscina – anche se finora Aquafitness non li ha mai utilizzati". "Non li useremo – aggiunge Della Dora – finché non sapremo le ragioni di tali cambiamenti".

L’appuntamento chiesto da giorni non è stato ancora fissato. Anche Aispod esprime preoccupazione per i suoi 6 atleti paralimpici che, usufruendo degli spazi e degli orari di Aquafitness, non hanno ancora ripreso l’attività di allenamento. "La nostra associazione – rammenta la presidente Romina Alesiani – è affiliata al Comitato paralimpico nazionale da 15 anni: siamo stati tra i primi in Italia. Nel fanese ci sono 6 campioni paralimpici nel nuoto e sono di Aispod. L’unico campione nazionale di nuoto (oro nei 50 rana nel 2022) è Manuel De March di Aispod: non ce n’è un altro neppure tra i normodotati. Nella vecchia piscina stanno nuotando vari atleti ma non i miei ragazzi paralimpici".