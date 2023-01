I nostri magnifici undici nel tempio del Sigep "Oltre il gelato c’è di più: ecco le invenzioni"

Non si vive di solo gelato, certamente, ma c’è un mondo fatto di migliaia di ditte e aziende che ci vivono eccome, e ogni anno si inventano novità collegate direttamente o indirettamente a cono e coppetta. Questo universo ha un appuntamento fisso: il Sigep, salone internazionale gelateria, pasticceria e panificazione, alla fiera di Rimini. All’evento, conclusosi ieri, c’erano anche undici aziende della nostra provincia, le quali, da più o meno anni a seconda dei casi, non rinunciano alla vetrina più prestigiosa al mondo per il settore. Abbiamo sentito dalle loro voci che stimoli offre questo evento dalle proporzioni colossali. Igor Lupatelli è uno dei soci di Morello Austera, azienda di Cantiano che produce visciole. "Il nostro punto vendita in centro – racconta - è inagibile dall’alluvione, che però ha segnato per noi un momento di svolta: da quel giorno siamo cresciuti del 70%, anche grazie alla solidarietà della gente. Veniamo qui da dieci anni, portando le nostre amarene in sciroppo che sono una formidabile guarnizione per il gelato".

Ci mostra una coppetta con amarene e noci. "Le noci non sono nostre: ci siamo affiancati a un produttore veneto e presto si aggiungeranno ditte di pistacchio, nocciola e cioccolato. Essere qui aiuta anche a conoscersi e unirsi per offrire al cliente un’ampia gamma di farciture". Domenico Montagna è titolare di Emmedi, marchio di arredamenti in acciaio inox di Fano. "Veniamo da vent’anni – racconta assieme alla figlia Lucia – perché la stretta di mano ha ancora il suo perché. Grazie alla fiera abbiamo ampliato al mondo la distribuzione dei nostri banconi da gelato. Siamo una azienda piccola, familiare, e qui passano tutti, tra cui realtà analoghe con cui ci capiamo al volo e che diventano nostre clienti".

La Ifi di Tavullia ha uno degli stand più grandi; ci passeggiamo in mezzo col manager Simone Andreani: "Attendiamo il Sigep per annunciare le nostre novità. Facciamo vetrine gelato di nuova generazione e vetrine pasticceria con gas ecologici. Quest’anno presentiamo MyPick, il primo locker refrigerato da mettere fuori dai locali in modo che il cliente ordini e paghi da casa tramite un’app e venga a ritirare quando vuole la sua torta o il suo gelato. Come Amazon, ma fresco". Ci spostiamo di un padiglione e incontriamo Marco Tabasco, uno dei soci di Futility, brand dell’azienda Giromari di Fano. Ci spiega: "Veniamo da due anni, siamo dei novellini. Facevamo vetrine per i grandi marchi della moda, poi il covid ci ha costretti a scegliere se stare chiusi o inventarci qualcosa. E quindi abbiamo iniziato a puntare ad altri mercati come quello delle caffetterie, per il quale abbiamo ideato Daxì, il bancone apribile e chiudibile, che può essere brandizzato con qualsiasi logo e diventare sia un punto ristoro per caffè, cocktail o insalate, sia un desk per accoglienza o deejay. Puntiamo sulla versatilità ed è tutto made in Fano". Nella hall centrale della fiera campeggia uno stand rosso con il logo del caffè Pascucci.

"Ormai siamo un must nella cultura del caffè in Italia – ci dice Guglielmo Gennari, che segue comunicazione e marketing – e da Monte Cerignone siamo arrivati nei bar di tutto il mondo. Novità, la capsula fatta con scarti della canna da zucchero che si degrada completamente in quattro mesi, ed è certificata sia per essere gettata in terra che persino in mare. Oltretutto il caffè concima!"

Giovanni Volponi