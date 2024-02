"I nostri piccoli paesi diventeranno grandi"

"Il mio legame con Pesaro è indissolubile, a doppia elica", questa frase scritta dalla senatrice Liliana Segre per la cerimonia inaugurale di Pesaro, capitale della cultura italiana 2024, alla quale noi ragazzi abbiamo avuto l’opportunità di partecipare, ci ha molto colpito, ricordandoci il forte legame con i territori nei quali affondiamo le nostre radici. La bellezza e la cultura non sono solo prerogative delle città, ma possiamo trovarle anche nei piccoli paesini e nelle realtà più ristrette, come la nostra. Grazie al calendario istituito dalla città di Pesaro, tutti i paesi della provincia potranno diventare capitale della cultura per una settimana, dimostrando le loro bellezze e le loro peculiarità culturali. La nostra scuola comprende tre comuni che prenderanno parte a questa iniziativa: Mercatino Conca, Monte Grimano Terme e Monte Cerignone i quali, nonostante le loro piccole dimensioni, hanno tanto da offrire.

Mercatino Conca nasce ufficialmente nel 1508 con un decreto di Guidobaldo I di Montefeltro che autorizza la comunità a tenere nella piazza di questo paese un mercato settimanale (da cui il nome), una volta luogo dove avvenivano scambi di merce contadina, ora punto d’incontro di tutti i paesi limitrofi. Attento alla sostenibilità, offre innumerevoli e diversificate possibilità per chi vuole scoprire percorsi a piedi, ma soprattutto in bicicletta. Le sue iniziative e il suo impegno in questo campo sono note a ciclisti di diverse Regioni Italiane, tanto da annoverarsi il titolo di “paese amico dei ciclisti”. Su questo territorio si allenava anche il grande campione Marco Pantani, percorrendo proprio i tre piccoli paesi per raggiungere Carpegna. Trovandosi in un punto di raccordo fra la Repubblica di San Marino e Urbino, è un territorio attraversato ogni anno dalle Mille Miglia, la nota competizione automobilistica con auto d’epoca. Per quanto riguarda Monte Grimano Terme è un paese importante dal punto di vista storico: le sue mura hanno protetto i cittadini durante le invasioni barbariche e le guerre mondiali; fu uno dei territori fondamentali che Garibaldi attraversò durante le guerre di liberazione italiana. Oltre a questo, è conosciuto per le sue acque termali e per essere stato eletto uno dei borghi più belli d’Italia. Monte Cerignone è un piccolo borgo di origini quattrocentesche che conserva ancora intatta la sua struttura. La rocca, una massiccia fortezza edificata in stile gotico nel XIII secolo dai conti di Montefeltro, è situata in posizione dominante sulla sottostante vallata del Conca. Ogni anno, durante l’estate, ospita la caratteristica festa medievale in costume. Inoltre è stata teatro di riprese cinematografiche e spettacoli di grandi attori. Monte Cerignone è ricordato, inoltre, per il grande scrittore Umberto Eco che vi risiedeva e si ritirava quando doveva terminare una sua opera. Noi studenti siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento donato alla nostra città capoluogo di Provincia e ci auguriamo di poter portare i nostri piccoli paesi ad una maggiore crescita culturale.

Mariotti Matilde, Vetrano Marco Santini Viola, Amati Leonardo, Sabatini Maddalena, Volkov Matteo Classe 3ªA