I nostri talenti in vetrina. Il Coni premia gli sportivi: "Un anno straordinario"

"La costanza che ha avuto Ricky nel perseguire l’obiettivo olimpico mi rende orgoglioso di mio figlio. Ora l’obiettivo è vivere da protagonista il campionato europeo e mondiale del 2025". Parole di Patrick Pianosi, padre della promessa pesarese nel kite Riccardo, all’evento organizzato dal comitato regionale Marche del Coni. Una festa dello sport quella andata in scena all’auditorium di Palazzo Montani Antaldi ieri mattina. Occasione per celebrare tutti i nostri atleti protagonisti di uno straordinario 2024. "Quest’anno – ha detto Fabrizio Tito, delegato Coni di Pesaro-Urbino – abbiamo vissuto meravigliose esperienze sportive che vanno al di là delle medaglie ottenute". Significative le parole del presidente Coni Marche Fabio Luna: "Ringrazio la delegazione di Pesaro Urbino per la tradizione che sta portando avanti. L’anno olimpico è stato eccezionale. Nelle ultime otto edizioni abbiamo avuto tre portabandiera marchigiani. Le Marche sono al primo posto italiano nel rapporto tra società sportive ed abitanti. Questo è dovuto al lavoro dei nostri dirigenti". Presenti tra gli altri il consigliere regionale Giovanni Dallasta, il sindaco Andrea Biancani e l’assessore allo sport Mila Della Dora.

I premiati

Una Stella d’Oro al merito sportivo al Judo Club Fano;

Una Stella d’Argento al merito sportivo a Pasquale Mormile (calcio);

Tre Stelle di Bronzo al merito sportivo a Giacomo Mattioli (sci), Flavio Parlani (calcio), Luigi Soriani (pesca sportiva);

Due Palme di Bronzo al merito tecnico a Gianni Boiani (calcio), Pietro Di Pumpo (ginnastica);

Una Medaglia d’Oro al valore atletico a Davide Gasparini (tiro a volo-Campione Mondiale Compax Sporting Individuale);

Una Medaglia d’Argento al valore atletico a Massimo Bacchiani (pesca sportiva e attività subaquee-Campione europeo Attività Marittime-Pesca con canna da riva per nazioni);

9 Medaglie di Bronzo al Valore Atletico a Nicolò Jarod Bulega (motociclismo – 4° nel Campionato Mondiale Velocità – Supersport 600), Elena Garbugli (tiro con l’arco – Campionessa Italiana 3D a squadre), Maddalena Marcaccini (tiro con l’arco – 5ª nel Campionato del Mondo e Campionessa Italiana 3D – A squadre e Arco Compound individuale), Livio Piccolo (Campione italiano paracadutismo squadre), Elisa Primavera (bowling – Campionessa italiana doppio e Tris), Manuel Reggiani (Campione italiano moto d’acqua – Runabout F1), Daniela Romiti (biliardo – Campionessa italiana stecca individuale), Ilaria Vanni (5ª nel Mondiale moto d’acqua – Cl. Runabout F4 Femminile), Michelangelo Vanzolini (Campione italiano pesca con canna da riva per società).

18 Diplomi al Merito Sportivo a Rosalba Barattini (danza sportiva), Filippo Bartolucci (pallavolo), Mattia Bartolucci (automobilismo), Valentina Bartolucci (pallavolo), Piero Benelli (medicina sportiva), Giorgio Borrelli (pugilato), Giuseppe Cocciaro (ginnastica artistica), Luciano Darderi (tennis), Luca Fontana (taekwondo), Gaia Giovannini (pallavolo), Marco Gradoni (vela), Alessandro Lani (automobilismo), Alice

Pagliarini (atletica), Francesco Pagliarini (atletica), Riccardo Pianosi (vela), Federico Roberti (pallavolo), A.s.d. Sagitta Arcieri Pesaro (tiro con l’arco), Virtus Volley (pallavolo).

Lorenzo Mazzanti