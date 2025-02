I nostri tartufi a Sanremo. Trionfo del gusto alla cena di gala. Vip in estasi per il nero pregiato

Profumo di tartufo di Acqualagna al 75° Festival di Sanremo. Al Victory Morgana di Sanremo il tartufo nero pregiato di Acqualagna è stato protagonista della cena più esclusiva del Festival. ‘Acqualagna Tartufi’, rappresentata dalla titolare Emanuela Bartolucci e dal direttore commerciale e marketing Davide Possanzini, era presente all’opening party come sponsor. Tra i 58 vip presenti alla serata Alfonso Signorini, Rocco Siffredi, Elisabetta Gregoraci, Raffaella Fico, Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Nicola Ventola. Tutti hanno apprezzato il tartufo nero servito su una "insalatina di seppia e granchio blu a spasso nell’orto" e su altri piatti, grattato in diretta da Davide Possanzini ed Emanuela Bartolucci.

Erano presenti all’evento anche Sky (canale 490) e tutto il team dello zoo di Radio 105. Emanuela Bartolucci, intervistata più volte, ha valorizzato il tartufo di Acqualagna che non era mai stato presente al Festival della canzone italiana. Davide Possanzini nel corso della serata ha avuto modo di intervistare anche Alfonso Signorini, vero mattatore del gala, che ha promesso di portare il tartufo bianco di Acqualagna dentro la casa del Grande Fratello. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno confessato di adorare il tartufo e di preparare tagliatelle al tartufo anche per il loro adorato lagotto. A Nicola Ventola, protagonista di numerose stagioni all’Inter insieme a Ronaldo e Baggio, è stato chiesto se il tartufo di Acqualagna poteva essere un utile viatico per farlo riappacificare con Christian Vieri, Antonio Cassano e Lele Adani: Nicola ha confessato che l’interruzione della Bobo TV è stata un colpo al cuore.

A Rocco Siffredi è stata rivoltala la domanda più hot: anni fa alcuni ricercatori dell’università di Lubecca e Monaco avevano analizzato i composti chimici del tartufo ed avevano trovato la presenza di un alcol volatile pressoché identico ai feromoni rilasciati dai maschi (sia nel mondo animale che umano) durante la fase di accoppiamento. Tartufo afrodisiaco? Rocco si è trincerato dietro un secco "no comment, dovete chiedere a mia moglie che ha apprezzato molto il tartufo questa sera".

d. e.