I nostri teatri diventano monumenti

Tredici teatri storici della nostra provincia saranno presto nell’elenco dei monumenti nazionali. Ad annunciarlo è stata ieri la deputata della Lega Giorgia Latini, prima firmataria dell’emendamento della maggioranza al testo unico approvato ieri alla Camera (dovrà passare anche in Senato per l’ok definitivo).

"Aggiungiamo altri 60 gioielli dell’immenso patrimonio architettonico teatrale delle Marche – spiega Latini – di cui 13 in provincia di Pesaro e Urbino, che potranno avvalersi del prestigioso riconoscimento andando a rafforzare la candidatura come sito Unesco dei teatri storici delle Marche. I requisiti per la dichiarazione sono almeno 100 anni dalla costruzione, indubbia qualità storico-architettonica e programmazione esclusivamente di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario dello Stato. Sono simbolo delle nostre comunità, punto di riferimento e di aggregazione sociale: i teatri monumentali marchigiani rappresentano circa il 15% dell’intero elenco dei monumenti nazionali italiani (408). È evidente che le Marche hanno una densità di teatri unica in Italia, e gran parte di essi sono sia utilizzati per le stagioni teatrali che aperti al pubblico in occasione di eventi o come monumenti essi stessi".

Ad approvazione del testo da parte del Senato si potrà procedere con l’attribuzione della qualifica di monumento nazionale per questi teatri. In provincia di Pesaro Urbino i teatri sono quelli di Cagli, Cartoceto, Fano, Macerata Feltria, Mondavio, Pergola, Pesaro (sia Rossini che Auditorium Pedrotti), San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sassocorvaro-Auditore, Urbania e Urbino.

gio. vol.