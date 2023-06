I nuovi gioielli del marchio Damiani presentati a Pesaro da Bartorelli

Vedere dal vivo per il secondo anno consecutivo la produzione dei gioielli Damiani. E’ stato possibile grazie alla collaborazione tra la gioielleria “Paolo Bartorelli Gioielli“ e l’azienda piemontese di gioielleria “Damiani“. "Tre giorni dedicati alla scoperta e all’approfondimento delle collezioni della maison, un evento esclusivo", spiega Bartorelli, che consentito di vedere in una atmosfera raffinata e discreta le varie creazioni. A fare da guida gli esperti consulenti della gioielleria “Paolo Bartorelli Gioielli“. Poter vedere i gioielli non è sempre facile, l’eventuale scelta è sempre una esperienza personale che va anche guidata per scegliere il pezzo perfetto.

"Oltre alle ben note ed apprezzate collezioni della maison Damiani, (Margherita, Mimosa, Reel, Belle epoque eccetera) all’evento erano presenti – spiega Bartorelli – anche rari pezzi unici di gioielleria, capolavori di design e innovazione, nati dalla creatività dei mastri gioiellieri Damiani". Per questo la gioielleria pesarese fa "un ringraziamento speciale a Marica Marchesan, rappresentate e visual merchandiser del brand Damiani, e come sempre a Paolo Bartorelli, padrone di casa".