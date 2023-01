I padroni non si fidano, una casa su tre sfitta

A Pesaro, Fano e Urbino, l’Uppi (l’Unione piccoli proprietari immobiliari) gestisce 3000 appartamenti. Una parte consistente, tra il 25 e il 30 per cento, di questi immobili (quasi 900) sono sfitti. I proprietari pagano la quota condominiale di 2 o 300 euro al mese ed evitano di affittarlo. Per un motivo: temono che gli inquilini possano rimanerci senza pagare il canone pattuito. Che si aggira sui 650700 euro a Pesaro, 550 periferia, 350400 euro nell’entroterra. Ogni proprietario, vede lo sfratto come un risultato lontano, estremamente difficile da ottenere e senza alcuna certezza sui tempi.

Dice l’amministratore di condominio Lorenzo Di Troilo: "Ho circa 70 condomini a Pesaro e dintorni e in ogni palazzo si possono contare mediamente due appartamenti lasciati vuoti dai proprietari perché non ne vogliono sapere di affittare. Magari hanno avuto esperienze negative e non intendono ricaderci. Ho anche un altro elemento che può far capire il motivo di questa difficoltà ad affittare: in ogni mio condominio, c’è un inquilino che non paga la quota condominiale. E’ naturale che subentri nel pagamento il proprietario perché è quello che stabilisce la legge. Ma sono situazioni che poi fanno scuola, nel senso che altri proprietari di case da affittare vedono quello che succede al vicino e si regolano di conseguenza". Continua Lorenzo Di Troilo: "Capita anche a noi di ricevere richieste da famiglie che cercano appartamenti in affitto. Diamo una risposta interlocutoria ma è chiaro che non possiamo assumerci nessuna responsabilità nell’indirizzare quelle persone da un proprietario. Se poi l’affitto finisce in lite è comprensibile che il proprietario possa avercela con noi che abbiamo fatto da tramite. Quindi, non possiamo assumerci nessuna responsabilità. E’ un momento estremamente delicato e posso dire che non mi risulta che in nessuno dei miei 70 condomini, ci sia un appartamento libero da affittare".

Ma qual è l’elemento essenziale perché a Pesaro ma anche a Fano e in provincia, il proprietario di un appartamento decida di affittarlo? Parlando con vari uffici dedicati al mercato degli affitti, emerge una caratteristica comune ed essenziale: "Serve il lavoro. L’inquilino deve dimostrare di avere un lavoro solido, duraturo, in grado di sostenere il costo di un affitto e delle spese connesse come luce, acqua e quota condominiale che potrebbe arrivare anche a 300350 euro al mese se comprende acqua e riscaldamento. Quindi, al di là delle richieste di garanzie bancarie, è questa la condizione essenziale". Spiegano all’Uppi: "Ad esempio, una badante che può dimostrare di avere uno stipendio, di essere in regola, e di guadagnare abbastanza, potrebbe non andare bene al proprietario dell’appartamento perché il suo lavoro è legato all’assistito, quindi non offre quella certezza di pagamento. Per ciò è molto facile che non possa bastare per ottenere l’affitto dell’appartamento".

Pur mettendoci di impegno, non siamo riusciti ieri a trovare un cartello ’affittasi’ in tutta Pesaro. Qualcosa vorrà dire.

ro.da.