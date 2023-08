I pannelli divorano le colline: sos del sindaco

di Sandro Franceschetti

Il Comune di San Lorenzo in Campo è alle prese con ben 4 istanze per la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici a terra, per un totale di 20 Megawatt e un consumo di suolo agricolo di 21 ettari, qualcosa come 40 campi da calcio. Circostanza che induce il sindaco Davide Dellonti a dare l’allarme, anche perché, con la deregolamentazione a livello nazionale stabilita nel 2021, i comuni hanno ben pochi strumenti per opporsi.

"E’ proprio così – evidenzia il primo cittadino -. Recentemente ci sono pervenute addirittura 5 richieste e se una è stata bocciata perché c’erano irregolarità tecniche, le altre 4 stanno andando avanti e sono in fase istruttoria, e siccome le riforme dell’ultimo periodo Draghi hanno di fatto liberalizzato le autorizzazioni, prevedendo una semplice pratica comunale denominata Pas (Procedura abilitativa semplificata per interventi energetici) e togliendo anche l’assoggettabilità alla Via (Valutazione di Impatto Ambientale, in capo alla Provincia), gli enti locali hanno ben poca voce in capitolo".

Nello specifico, le procedure sono particolarmente semplificate per gli impianti da realizzare in aree entro i 500 metri da zone produttive "e, non a caso – sottolinea Dellonti –, le 4 domande pervenuteci, riguardano terreni vicini alle aree industriali di San Severo e Miralbello. Terreni che però sono agricoli, vocati alle produzioni tipiche delle nostre zone, che rischiano di essere ricoperti di pannelli a specchio. Con tutto quello che ne conseguirebbe a livello di paesaggio, perché la deturpazione sarebbe gravissima".

Il sindaco ci tiene anche precisare che a San Lorenzo c’è già stata una grossa proliferazione di fotovoltaici a terra: "Il nostro territorio, da questo punto di vista, ha già dato negli anni attorno al 2010, giungendo al triste primato di avere ben 306.929 metri quadrati agricoli sottratti alla coltivazione a favore della cosiddetta energia verde. Pur essendo a favore delle energie rinnovabili, non posso non rilevare che questa tipologia di mega impianti è coerente soltanto coi progetti di grandi investitori che sfruttano le normative vigenti per operazioni di speculazione economica, mentre la vera green economy si realizza con i fotovoltaici sui tetti di case e capannoni e non mangiando suolo agricolo e massacrando il paesaggio".

Per contrastare il ‘pericolo’ di nuovi impianti a terra in aree che ne subirebbero dei danni rilevanti, il sindaco evidenzia che "come Comune stiamo già sviscerando ogni questione tecnica e regolamentare sulle istanze, ma è necessario che anche la Regione Marche e il governo centrale facciano la loro parte per modificare in fretta le norme, che attualmente – conclude il primo cittadino – non ci consentono la minima programmazione del nostro territorio e la sua tutela".