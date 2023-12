I pensionati artigiani festeggiano alla Cerasa: "Siamo ancora parte viva della comunità"

È ripresa l’attività della Federazione Nazionale Pensionati Artigiani. Un centinaio di persone ha risposto all’invito del presidente Eliseo Principi, per trascorrere insieme una giornata di festa. La 44esima ‘Festa del pensionato’ che si è svolta con successo e allegria alla locanda la Cerasa. Anche le autorità hanno fatto sentire la loro vicinanza all’allegra brigata di uomini e donne che con il loro lavoro hanno contribuito a far crescere le eccellenze del territorio. Al taglio della torta c’erano gli assessori comunali Dimitri Tinti, Etienn Lucarelli, Sara Cucchiarini e persino la presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli e l’onorevole Antonio Baldelli. "Cibo ottimo e accoglienza impeccabile del titolare Gianmario - commenta il presidente Fnpa Principi - che ci ha trattato come se fossimo tutti suoi nonni. Questi momenti ci aiutano ad andare avanti e sentirci parte viva della comunità che abitiamo".