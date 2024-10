I pergolesi si fidano del Comune. Boom del 5x1000 per l’ente

I pergolesi sono i cittadini della provincia che elargiscono più risorse al Comune di residenza con il 5 per mille Irpef e il loro è un primato per distacco. Analizzando i dati sulle dichiarazioni dei redditi del 2023 relative alle imposte 2022, risulta che nella città dei Bronzi l’ammontare del 5 per mille destinato all’ente locale (che deve utilizzare queste somme per attività di carattere sociale) è di 13.044 euro, a fronte di una popolazione di circa 5.800 abitanti. L’unico Comune che in termini assoluti è sopra alla località cesanense in questa graduatoria è Pesaro, con 18.908 euro, ma con una popolazione di 95mila persone. Pertanto se si effettua il rapporto fra quota elargita e numero di cittadini non c’è partita: si va dai 2,25 euro procapite di Pergola ai 20 centesimi del capoluogo di Provincia. Terza in numeri assoluti, è Fano, con 11.800 euro (anche qui, grosso modo, siamo a 20 centesimi procapite); mentre al quarto posto c’è un altro comune della Valcesano: San Lorenzo in Campo, che ha ottenuto dal 5 per mille 5.592,73 euro, che considerando i circa 3.200 abitanti significano 1 euro e 75 centesimi a cittadino. Non c’è dubbio, quindi, che i primatisti veri, a livello provinciale, siano Pergola e San Lorenzo. Ma da cosa deriva questo risultato, che è sicuramente anche segno di un forte senso di comunità? Probabilmente dall’efficacie informazione messa in atto dalle amministrazioni sulla possibilità di sostenere le iniziative sociali del comune con una scelta che non costa un centesimo in più al contribuente. Nella città dei Bronzi, in particolare, è ben viva nella memoria la campagna lanciata nel 2010 dalla prima amministrazione Baldelli ‘Il cuore di Pergola batte per il Centro Margherita’, che per sostenere lo Cser che aveva e ha ancora oggi questo nome (finito in carico al Comune dopo lo scioglimento nel 2009 della Comunità Montana) chiese ai cittadini di destinargli il 5 per mille e la risposta fu subito eccezionale. Molto sotto ai valori procapite e anche assoluti di Pergola e San Lorenzo tutti gli altri Comuni della provincia. Sandro Franceschetti