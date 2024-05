I piccoli ciceroni aiutano il FAI a far conoscere i gioielli della storia

Anche quest’anno, noi studenti delle classi seconde della scuola media “Leopardi” di Pesaro, in veste di apprendisti ciceroni, abbiamo partecipato alla giornata nazionale del FAI, mostrando agli interessati le bellezze del Parco Miralfiore.

Ci siamo divisi i compiti e le tappe da illustrare. Le prime due riguardavano la storia del passaggio di proprietà della tenuta, del suo arco d’ingresso, oggi unico rimasto, dell’ordinato e ombreggiato viale alberato e della Villa, con i suoi magnifici giardini all’italiana e la sua struttura ariosa ed elegante. Partendo dall’epoca roveresca fino ai giorni nostri abbiamo presentato l’ambiente naturalistico e i cambiamenti nel tempo del Parco, che comprendeva il bosco storico, il corredo della Villa e arrivava fino al Foglia e ai giardini all’italiana, oggi tutti di proprietà privata. Abbiamo poi analizzato le differenze tra passato e presente e osservato le biodiversità animali e vegetali, fino all’argine del fiume Foglia, che rappresentava la barriera naturale tra la proprietà ed il resto della città. Infine abbiamo visitato la tenuta, che nel tempo ha subito enormi cambiamenti a causa della costruzione della ferrovia e perso così molto terreno.

Villa Miralfiore venne trasformata in villa di delizie a partire dal 1559 quando divenne proprietario il duca di Urbino Guidobaldo II Della Rovere. Ha poi sempre giocato un ruolo determinante nel governo del territorio intorno a Pesaro. Non bisogna poi tralasciare una caratteristica saliente, cioè la sua ricchezza d’acqua che ha permesso la creazione di fontane, canali nei giardini e giochi, nascosti in una grotta interna, che deliziavano i visitatori, soddisfacendo il gusto dell’epoca.

Nicole Battisti, Lorenzo Benelli, Anna Nardelli, Leonardo Raffaelli e Greta Vitali classe 2ª

Nelle foto: i giovani apprendisti ciceroni, nell’immagine a sinsitra si vedono, da sinistra Vittorio Pieri, Rafael Pita, Mattia Roma, Raffaella Trasyurdu, Giulia Casicci, prof.ssa Elena Avanzi, Chiara Fabi. Foto a lato: Lorenzo Benelli, Leonardo Raffaelli, Anna Nardelli, Ginevra Santangelo, Elisa Rossini. Davanti : Nicole Battisti, Greta Vitali, prof Elisabetta Paoletti