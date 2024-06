I più votati del centrodestra. Marchionni raddoppia le preferenze: "Sono a disposizione di Acquaroli"

Con 455 preferenze l’avvocato Giulia Marchionni, in lista con Pesaro Svolta, la civica del candidato sindaco Marco Lanzi, è la donna più votata di tutto il centrodestra.

Marchionni come è stato il risveglio?

"Alle 4 di notte in preda ad un attacco di adrenalina. Ho assorbito tutti i dati del sito Eligendo, compresi i piccoli Comuni marchigiani, in attesa che il sole sorgesse".

Che opinione si è fatta?

"La provincia di Pesaro e Urbino è sempre più azzurra: Fano, Pergola, San Costanzo sono con noi... per non dire altri".

Come si sente: tanta fatica tradita da una sconfitta complessiva del centrodestra fermatosi al 35%.

"Scalzare 78 anni di potere ininterrotto della sinistra in questo territorio non era un’impresa facile. Abbiamo sbagliato i tempi della campagna: siamo partiti tardi con il candidato che ha avuto solo due mesi per correre".

E riguardo al suo personale risultato?

"Sono contenta, consapevole sia del fatto che in politica i voti pesano e sia del fatto che la rete di persone costruita in questi anni intorno a me ha portato frutti".

Capitalizzerà tutto ciò? Sta pensando alle regionali?

"Metterò a disposizione del presidente Acquaroli il mio peso elettorale, consapevole del fatto che custodire il voto di 455 persone significa anche corrispondere un cambio di passo nel rapporto della città di Pesaro con l’amministrazione regionale. Per ragioni ideologiche non ci può essere contrapposizione. Vorrei essere un riferimento per il governatore Acquaroli, iniziando così a far breccia in quegli ambienti dove le nostre proposte non sono state percepite come credibili".

Cinque anni fa prese 234 voti: in una legislatura ha raddoppiato il suo consenso. E mai con il traino di un partito nazionale. Se vuole porsi come riferimento di Acquaroli le toccherà prendere almeno la tessera di Fratelli d’Italia...

"Non nego che in questi anni sia stata corteggiata da tutti i partiti di centrodestra. Ho scelto di restare civica per verificare il contributo che come politica posso dare alla mia coalizione. Nutro profonda stima per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni con cui ho un filo diretto".

Tipo?

"E’ una leader disponibile con le giovani leve, quando le ho scritto in momenti particolari della mia esperienza politica mi ha risposto, sinteticamente con messaggi personali, però significativi".

Solidea Vitali Rosati