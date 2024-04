I Portuali agganciano il Mondolfo Marotta e lo spediscono in Prima Categoria

VISMARA

4

FERMIGNANESE

3

VISMARA: Melchiorri, Ballotti, Beninati, Colagiovanni, Bertuccioli, Liera, Paduano (1’ st Nicolini), Pistola, Amati (27’ st De Angelis), Gaudenzi (38’ st Paris), Vagnarelli (1’ st Pagnin). All. Vampa

FERMIGNANESE: Bellucci, Ruci, Masullo (1’ st Geusa), Cleri, Mariotti (35’ st Leknikaj), Patarchi, Garota (15’ st Santi), Di Simoni, Cinotti (17’ st Surano), Bozzi (15’ st Ruta), Montanari. All. Pazzaglia

Arbitro: Cesca di Macerata

Reti: 30’ pt Cinotti, 47’ pt Montanari, 4’ st (rig) e 9’ st Gaudenzi 12’ st Liera, 19’ st Surano, 31’ st Pagnini.

Vittoria in rimonta del Vismara che va ai playout. Vantaggio ospite con Cinotti. Vismara reagisce ma nel recupero Montanari trova il raddoppio. La ripresa vede da subito il Vismara in avanti-Gaudenzi trasforma il rigore procurato da Amati e pareggia dopo aver seminato un paio di avversari in area. Insiste ancora il Vismara che trova il vantaggio con Liera. Sussulto degli ospiti che pareggiano con Surano. Vismara tutto in avanti alla ricerca della vittoria e dopo un paio di decisivi interventi, Bellucci capitola sul bel diagonale di Pagnini per il definitivo 4-3.