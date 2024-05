I “Prelievi urbani“ di Cingolani. La Spagna si rivela geometrica

C’è una mostra fotografica bellissima, nascosta nei sotterranei di Palazzo Bracci Pagani. Fino a domenica 12 (dalle 17 alle 19.30), scendendo nel sottosuolo di corso Matteotti, tra le campate e le volte a mattoncini di quello scarno spazio espositivo si possono ammirare l’azzurro del cielo di Barcellona e i riflessi dorati delle superfici a specchio che ricoprono i palazzi svettanti della capitale iberica, cristallizzati in una trentina di immagini.

Fotografie che emozionano mostrando la pelle di edifici immersi nella città, che quella città caratterizzano con le loro geometrie, i colori, le volumetrie e il grande lavoro di ricerca dei loro progettisti che l’occhio attento del fotografo Franco Cingolani ha colto nei suoi “Prelievi urbani“. Questo è il nome dato alla mostra curata da Carlo Bruscia, che porta a Fano un artista autodidatta, un ex bancario di 86 anni delicato ed elegante come i suoi scatti, stampati (circa 60x100) su carta di seta. Fotografie che viaggiano in coppia o in trittico, mostrando al visitatore molto più di quello che rappresentano, svelando tra i riflessi delle loro vetrate, anche ciò che le architetture fotografate "osservano". L’architettura contemporanea è il tema di questa mostra, un’architettura che è un potente tramite per trasmutare un’estetica, un pensiero, ma che è anche un modo di vivere oltre ad abitare un sogno.

E lo fa rompendo con i canoni, con la storia della tradizione… Tutto questo sta dentro gli scatti di Franco Cingolani che qui si confronta con le opere, talvolta sofisticate, di architetti di fama mondiale (Chipperfild, Toyo Ito Herzog e De Meuron) indagando l’architettura nelle sue trame, attraverso l’involucro degli edifici che nelle sue foto a volte perdono la terza dimensione per mutare magicamente in un tessuto, una grafica bidimensionale sospesa e trasfigurata. "E’ inequivocabile invece – il commento dell’architetto Sergio D’Errico durante l’inaugurazione – quando racconta l’architettura nella sua interezza, seppure sempre parziale, mettendo a confronto le geometrie, il ritmo e l’incontro delle trame urbane con il ciclo di riflessi e il colore. Coinvolgente è molto più leggera è la pausa concessa al tema delle serrande variopinte dei graffitari di Barcellona, che troviamo nel libro Prelievi Urbani all’ingresso della mostra e che fanno da contraltare alle altezze e all’eleganza dei palazzi monumentali dell’architettura contemporanea e ci riportano, solo per un attimo, allegramente e artisticamente con i piedi per terra a protestare, quando serve, contro il presunto ordine costituito".

Tiziana Petrelli