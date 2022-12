I presepi nati a Cantiano sono in mostra a Urbino

Un messaggio di speranza che viene direttamente da Cantiano. All’interno della chiesa di san Domenico, ormai storico punto focale della mostra “Le Vie dei Presepi“, organizzata per la ventiduesima edizione dalla Pro Loco Urbino, tra le decine di natività esposte spiccano una ventina di presepi provenienti dal centro devastato dall’alluvione. La loro è una storia lieta, un racconto che, com’è bello che sia a Natale, riscalda i cuori pur nella malinconia.

Tutti conosciamo bene gli eventi che Cantiano ha vissuto e le grandi difficoltà che ancora, dopo oltre tre mesi, vivono i cantianesi. Tuttavia la casa di un anziano signore, Pietro Angradi, per i concittadini semplicemente “Spaghetto“, non ha subito danni rilevanti, salvando sia chi vi abita, sia una miriade di opere create dall’estro di Spaghetto, alcune delle quali sono in mostra a Urbino fino all’8 gennaio. Il signor Angradi infatti, in decenni di camminate tra i boschi alle falde del monte Catria, ha raccolto una mole di legname abbandonato a terra: parliamo di rami caduti, cortecce, radici, pezzi di tronchi, arbusti. Migliaia di pezzi tutti rigorosamente abbandonati a terra, alcuni levigati da decenni di piogge o rosicchiati da insetti e roditori. Pezzi unici, con i quali, uniti da chiodi e poca colla, modificati da minimi interventi di sega e pialla, ha creato centinaia di presepi, dalle dimensioni e forme più varie. Angradi aveva esposto a Urbino alcuni anni fa, pochi pezzi.

Dopo l’alluvione, i responsabili della Pro Loco l’hanno ricontattato e, dopo le dovute rassicurazioni sull’incolumità sua e della sua collezione, l’hanno invitato a tornare, stavolta con molte più opere. Ed è così che a san Domenico i legni di Spaghetto trasmettono il calore di un Natale che nonostante tutto porta gioia e stupore. I presepi di Cantiano sono simili eppure ognuno diverso dall’altro: gli elementi lignei fanno da scenario e base alle natività, tutte con statue di terracotta “come una volta“.

I suoi presepi raccontano la poesia della natura che accoglie Gesù bambino, e nel contempo sono delle rarità per le forme naturali spesso strabilianti, con intrecci, angoli imprevisti, solo in pochi casi scavate o adattate dallo scalpello. Questo lavoro con l’alluvione ha subito ovviamente una battuta d’arresto, anche perché la furia delle acque rende oggi molto più difficile reperire materiale nei fossi. La mostra è aperta con orario 10.-13 e 15-19 fino al 31 mattina, per poi riaprire dal 5 all’8 gennaio.

