I primi 25 anni di Urbino nell’Unesco

Buon compleanno Urbino, patrimonio mondiale dell’umanità. La città ha festeggiato ieri i 25 anni dal riconoscimento del proprio centro storico come patrimonio Unesco e lo ha fatto nel primo di due giorni di confronti e dibattiti a Teatro Sanzio, riaperto dopo la ristrutturazione. Un luogo importante, nella cui esedra, all’ombra dei Torricini, è posta la targa che ricorda il giorno in cui Urbino fu dichiarata patrimonio dell’umanità, il 5 dicembre 1998. "Questo lavoro lo facciamo soprattutto per i giovani, per far capire loro cosa significhi tale espressione – ha spiegato il sindaco Maurizio Gambini –. Non è semplice far convivere la vita di città e la salvaguardia di questo gioiello e oggi facciamo la sintesi del lavoro svolto, ma ci prepariamo già ai prossimi 25 anni - 100 anni di tutela e valorizzazione". Tra i saluti istituzionali arrivati, c’è stato anche quello della vicedirettrice dell’Unesco, Jyoti Hosagrahar, che ha spiegato come Urbino bilanci "sviluppo, salvaguardia di un patrimonio inestimabile e presenza dei giovani". Tante le autorità intervenute: dal presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, al prefetto, Emanuela Saveria Greco, che ha proposto la creazione "di un pacchetto turistico di viaggi nel passato rinascimentale del Ducato e delle sue principali proprietà", dall’arcivescovo Sandro Salvucci, per cui la città è "una macchina del tempo", alla soprintendente Cecilia Carlorosi. Sono anche state siglate due convenzioni: il rinnovo di quella riguardante i gestori del sito Unesco, saliti a nove soggetti, e una per la valorizzazione del sito con le tre Unioni montane. "Quando si lavora insieme, si uniscono più forze e si ottengono risultati migliori", ha commentato l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi. In mattinata sono intervenute anche l’Associazione italiana giovani per l’Unesco, che si è presentata, e la Fondazione Link, che assiste il Comune nella stesura del nuovo Piano di gestione del sito Unesco, curato dall’assessore Roberto Cioppi e dall’Ufficio comunale Patrimonio mondiale. C’è stato un momento pure per i più piccoli, sul cui coinvolgimento Cioppi ha insistito molto: alunni degli istituti comprensivi Volponi e Pascoli sono saliti sul palco offrendo una performance di lettura e musica a partire da un passo de "Il Cortegiano" di Baldassar Castiglione, i primi, e avanzando delle proposte per una città più a misura di giovane, i secondi. Oggi la seconda e ultima giornata di celebrazioni, sempre a teatro, dalle 10 alle 18.

Nicola Petricca