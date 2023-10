I primi 70 anni di ’El Campanon’

Un giornale che resiste anche al tempo di internet e dei social media è una vera e propria istituzione cittadina, radicato nella vita della comunità. A Sant’Angelo in Vado il giornale "El Campanon" celebra i 70 anni di pubblicazioni ininterrotte e si ritrova, per anzianità e continuità nelle pubblicazioni, nel podio dei più antichi in Italia tra quelli editi dalle Pro Loco. Per questo motivo domenica alle 15, all’interno della 60esima Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche si terrà un talk dedicato a questo giornale "che racconta una storia che è la nostra storia". Sul palco oltre alla redazione del giornale e alle tante anime che compongono queste pagine ci saranno anche i vertici del mondo Pro Loco, ma soprattutto Luciano Fiorini, presidente nazionale di GEPLI (Giornali Editi dalle Pro Loco d’Italia). Dal 1953 El Campanon è il giornale semestrale che racconta storie e vicende di Sant’Angelo in Vado, nato da un’intuizione del Maestro Alvaro Gaggiotti e portato avanti nel tempo da tutti i direttivi dell’associazione con un direttore responsabile e una redazione. Oggi il giornale viene stampato in circa 600 copie, distribuite localmente ma anche spedite in tutta Italia agli abbonati o in tutto il mondo, dove tanti emigranti vadesi aspettano l’arrivo de El Campanon per sentirsi un po’ più vicini a casa e alle loro origini. Francia, Belgio, Svizzera ma soprattutto Argentina: la comunità di Mar del Plata è attivissima e aspetta con ansia l’arrivo del giornale. Tra le pagine del periodico semestrale della Proloco, infatti, non mancano mai articoli e foto direttamente da oltreoceano.