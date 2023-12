I primi cento anni di Ercolessi. Festa a palazzo Montani-Antaldi

Ci saranno anche sindaco e assessori oggi pomeriggio - alle ore 17,30 nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi in piazzale Antaldi – per festeggiare pubblicamente i 100 anni del professor Agostino Ercolessi compiuti il 26 dicembre scorso.

Oggi in parecchi hanno cent’anni, ma uno solo è Ercolessi, cittadino "esimio ed emerito" quanto altri mai, il pesarese che ha attraversato il secolo immerso nel pieno del flusso storico cittadino: fisico da dio greco fra nani e piccolotti, ottimo nuotatore, splendido rappresentante nazionale nei 400 metri di atletica leggera escluso ingiustamente dalla partecipazione alle Olimpiadi di Londra del 1948 e a difesa del quale scrisse addirittura il re dei giornalisti sportivi Gianni Brera, esemplare in qualità di docente di educazione fisica e soprattutto di maestro elementare e poi di direttore didattico, scrittore prolifico di storia locale e poesia dialettale, rifondatore e allenatore dell’atletica pesarese nel 1952, socio fondatore del Panathlon cittadino. Per i suoi suoi 90 anni il Comune gli espresse "il plauso della città", a cent’anni gli riconosce ufficialmente la figura limpida e il suo essere motivo d’orgoglio per Pesaro. La festa per il suo secolo di vita è aperta a tutti.