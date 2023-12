I primi mille giorni di un figlio. Se serve un aiuto c’è ’Family’

Sarà operativo anche nel 2024 ‘Family’, il progetto pilota di sostegno alla genitorialità, completamente gratuito, promosso dal Comune di San Lorenzo in Campo e decollato la primavera scorsa: uno spazio protetto, gestito da professionisti, che ha la finalità di supportare e accompagnare le neo mamme e i neo papà nel delicato percorso della genitorialità consapevole dei primi mille giorni del bambino. ‘Family’ si concretizza in una serie di incontri a cadenza mensile, guidati dalla ‘doula’ (figura di sostegno che si occupa del benessere psicofisico della donna e della famiglia dalla gravidanza ai primissimi anni del bambino) Francesca Fortuni e dalla ‘family coach’ Elena Mattioli, in cui le madri e i padri hanno la possibilità di confrontarsi sui temi più importanti della genitorialità, che vanno dalle scelte in gravidanza a quelle educative, dalla comunicazione nella coppia a quella con il grembo, dalla rielaborazione del parto alle difficoltà di inserimento dei bimbi. La conferma che il progetto – finanziato e supportato dal Comune, dall’oratorio ‘L’Aquilone’, Avis, ‘San Vito Giovani’ e Auser – è arrivata nell’ultimo incontro 2023, a cui hanno preso parte, oltre a una decina di coppie che hanno intrapreso il percorso, anche il sindaco Davide Dellonti, la sua vice Luciana Conti, la consigliera Federica Tiberini e il parroco don Luca Santini.

Sandro Franceschetti