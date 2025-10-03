I primi storici diplomati del Benelli incontrano gli studenti di oggi

Generazioni a confronto, ieri mattina, all’istituto Benelli di Pesaro, quando i diplomandi delle classi 5 Ammt (Manutenzione mezzi di trasporto) e 5 Amai (Manutenzione e assistenza tecnica) hanno avuto l’occasione di incontrare i diplomati del primo corso di meccanica dell’anno 1965, per una "lezione" fuori dal comune. Un momento speciale che ha visto tornare tra i banchi di scuola e nei laboratori gli ex studenti dell’istituto a sessant’anni dal conseguimento del diploma, ma anche rispondere a domande e curiosità di chi al traguardo del diploma sta per arrivarci. Persone che con il titolo di "Congegnatori meccanici" hanno intrapreso carriere brillanti, tra chi è diventato imprenditore, chi ha lavorato in aziende importanti come Olivelli e Alfa Romeo e chi ha intrapreso anche la professione di avvocato. "Dopo essermi diplomato al Benelli – dice Giovanni Marino Zerbino, ex studente – con il diploma di perito meccanico mi hanno assunto alla Alfa Romeo a Milano, dove sono diventato disegnatore progettista. Io ero un grande appassionato di macchine, per me è stato straordinario".

A raccontare la sua esperienza anche Piero Prosperi: "Con il diploma al Benelli sono riuscito ad entrare in Olivetti – dice -. Poi sono diventato programmatore di computer e da lì ho fondato poi la mia azienda". Ad una alunna che gli chiede come era la scuola prima rispetto ad oggi, risponde: "Noi facevamo tutto a mano, voi oggi invece avete l’ausilio dell’elettronica. E con internet, se non sapete una cosa, potete trovarla in un attimo interrogando la rete". Entusiasti dell’incontro i ragazzi delle classi quinte: "Oggi ho avuto la conferma che quanto stiamo imparando a scuola sarà molto utile anche nella vita e nel lavoro", ha commentato Matteo Strati mentre Melissa Falcinelli ha aggiunto: "Questo tipo di confronti sono molto utili per le generazioni di oggi".

L’incontro è stato organizzato dai professori dell’istituto Marco Vitali e Annalisa D’Annibale e dal dirigente Raffaele Balzano: "Crediamo – dice il preside – che sia molto importante per i ragazzi di oggi capire quali sono stati i percorsi formativi degli studenti usciti sessant’anni fa e capire le potenzialità di questa scuola". Gli ex alunni del 1965 sono stati poi premiati con una pergamena. La classe era composta da: Giulio Andretti, Mario Baldissera, Franco Cattalani, Giamberto Costantini, Bruno Ciucci, Sergio Dobrovic, Emilio Ducci, Gianfranco Mattioli, Matteo Palezzato, Romano Penserini, Piero Prosperi, Antonio Rossi, Pierino Sperindei, Tino Toccaceli, Giorgio Tomizza, Corrado Tonini, Giovanni Marino Zerbino e Andretti Giuliano.

Alice Muri