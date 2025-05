I primi vent’anni di Protezione Civile. Giornata di festa

La Protezione Civile urbinate compie vent’anni e si fa uno speciale regalo per i due decenni di attività: una giornata, questo sabato, tutta dedicata al gruppo di volontari, alla loro storia e al farsi conoscere dai cittadini. Il ‘compleanno’ pubblico è stato presentato ieri dall’assessore di riferimento Gianfranco Fedrigucci e dal coordinatore Roberto Tempesta. "Sarà un’intera giornata, dalle 9,30 fino alle 18, che riempirà la grande piazza di Borgo Mercatale di stand, automezzi, strutture, gazebo e soprattutto tanta gente – ha esordito l’assessore -; era giusto celebrare questa ricorrenza con il gruppo da poco rinnovato, anche per ricordare il ruolo dei volontari, indispensabili in tante occasioni. E il bello è che in un’unica piazza si potrà vedere tutto ciò che si attiva in occasione delle emergenze". Costituito nel febbraio 2005, anche grazie alla iniziativa di Lino Mechelli, nel tempo il gruppo ha vissuto fasi di maggiori e minori impegni, fino alla approvazione del piano comunale nel 2023, in collaborazione con la Protezione Civile regionale.

Negli anni come coordinatori si sono alternati Roberto Tempesta, Giuseppe Petrosino, Emanuela Gessaroli, Paolo Giannotti, Claudio Ovarelli e da qualche mese nuovamente Tempesta. Prosegue Fedrigucci: "Abbiamo invitato vari ospiti, dall’assessore regionale Aguzzi all’arcivescovo Salvucci, le forze dell’ordine, il responsabile dei gruppi comunali della provincia Odelco Melini, il referente per le associazioni di volontariato provinciali Alessandro Cappucci e il responsabile volontariato della regione Marche Mauro Perugini". Al mattino, dalle 10 alle 12 varie attività con le scuole. Dalle 15 si apriranno gli stand con momenti di formazione, presentazione al pubblico e visione di tanti automezzi di soccorso. Alle 15,30 aprirà la sala radiomobile della Croce Rossa, mentre alle 16,30 alla sala del Maniscalco l’ex dirigente della PC regionale Pierpaolo Tiberi illustrerà il piano di emergenza comunale. Ci sarà la possibilità di aderire al gruppo comunale. "Non mancheranno altri ospiti, che porteranno le loro attrezzature e attività – aggiunge il coordinatore Tempesta - dagli scout di Fermignano che allestiranno delle strutture in legno all’attività informativa ‘Io non rischio’ in collaborazione col gruppo di Montefelcino. Poi uno spazio della polizia locale con prova di un percorso stradale indossando degli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza. Ci saranno Avis, Soccorso alpino (che farà simulazione con droni) e vari gruppi. L’associazione di radioamatori farà dei collegamenti radio e allestiremo una mostra che con foto e didascalie".

Giovanni Volponi