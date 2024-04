I principali appuntamenti del weekend

L’inaugurazione del festival è fissata per oggi alle 16 al Teatro Sperimentale. Dopo i saluti istituzionali l’evento speciale "Bambini di oggi, italiani di domani" con Marianna Aprile e Annalisa Cuzzocrea. Alle 20.15, a Palazzo Ciacchi, "Ritratti, Maria Montessori. L’educazione come aiuto alla vita" con Rita Scocchera. Mentre alle 20.15, nella Sala della Repubblica, "Ritratti, Pier Paolo Pasolini. Una molteplicità complessa" con Francesco Chianese. Alle 22, allo Sperimentale, lo spettacolo "La strada: indagine a due voci sul romanzo di Cormac Mccarthy" con Mario Perrotta e Massimo Recalcati. Sabato alle 15.15 a Palazzo Ciacchi "Dialoghi, il crimine minorile, come la pioggia" con Barbara Giacominelli e Mauro Grimoldi, con il saluto di Katia Marilungo, presidente Ordine degli Psicologi Marche. Alle 16 alla Biblioteca S.Giovanni evento speciale Melangolo Vol. VI con Federico Leoni e Nicolò Terminio. Domenica alle 10.15 nella Sala della Repubblica "Ritratti, Don Lorenzo Milani. Ho voluto più bene a voi che a Dio" con Mario Cucca. Alle 11.30 a Teatro Sperimentale "Dialoghi, il ‘68. Alfabetizzazione di un paese, e ritorno" con Gad Lerner, Mauro Magatti e Guido Viale. E domenica alle 14 a teatro la Lectio di Erri De Luca "La parola come presidio sanitario". Tutti gli eventi di KUM! sono gratuiti con prenotazione obbligatoria online (ad esclusione dello spettacolo La strada: indagine a due voci sul romanzo di Cormac McCarthy per il quale sarà possibile acquistare i biglietti online su Vivaticket e nei punti vendita del circuito). Alcuni appuntamenti sono già sold-out, ma la direzione ha selezionato una serie di incontri che si terranno allo Sperimentale, riservando parte della platea alle persone che sottoscrivono la KUMCard al costo di 50 euro.