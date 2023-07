I problemi dell’infanzia al centro

Per il secondo anno si terrà a Urbino la Summer School ‘Lavorare con il bambino’, rivolta a tutti i professionisti che lavorano nel campo dell’età evolutiva. Le iscrizioni sono ancora aperte, per approfondire, attraverso il metodo della Child Observation, alcune fra le diagnosi più comuni in età evolutiva, dall’autismo ai disturbi dell’apprendimento. La finalità principale sarà quella di portare in primo piano l’esperienza e i pensieri del bambino nei diversi contesti di vita, con particolare attenzione per l’ambiente scolastico e le situazioni relazionali pregiudizievoli. Giungeranno a Urbino psicologi, psicoterapeuti, medici, pediatri e neuropsichiatri infantili; logopedisti e psicomotricisti; dirigenti, insegnanti ed educatori; avvocati dei minori, mediatori, tutori e curatori; assistenti sociali e counselors. il corso rilascia anche crediti formativi per le varie professioni.