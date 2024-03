I problemi (taciuti) del pavimento pelvico: un incontro

Si terrà lunedì 25 marzo, alle 20.30, alla sede della Fisioradi Medical Center di Vismara, l’incontro aperto a tutte le donne in cui si parlerà di pavimento pelvico e problematiche legate all’apparato genitale femminile. A presentarlo è Maurizio Radi, titolare della struttura: "Abbiamo deciso di organizzare degli incontri con esperti perché queste tematiche sono troppo spesso dei tabù - spiega -. Abbiamo già fatto una serata dedicata al tema che è andata sold out con le presenze, segno che tante donne sono interessate. Questo otto marzo non deve solo essere una ricorrenza mediatica, ma un momento di confronto sulle tematiche femminili". A entrare nello specifico è la dottoressa Chiara Eusebi: "Oggi in Italia una donna su quattro soffre di problematiche del pavimento pelvico e una su sette prova un dolore persistente - dice -. Numeri sottostimati perché è ancora un argomento tabù. Incontinenza, problematiche dopo il parto o durante i rapporti sessuali, si possono risolvere anche con la fisioterapia. Il nostro obiettivo è portare formazione e informazione". Presente l’assessore Camilla Murgia, che ha osservato come il mese di marzo sia da sempre collegato alla medicina di genere.

ali.mu.