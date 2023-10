I progressisti fanno quadrato: "Un patto contro il centrodestra"

"Contro l’arretramento sociale, culturale e di identità della città", M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi (forze progressiste unite per Fano 2050) propongono la "costruzione di un tavolo programmatico aperto alla società civile e che produca un patto sociale rinnovato tra le cittadine e i cittadini".

"Ci rivolgiamo – aggiungono – a quelle sensibilità del Partito democratico, alle liste civiche che hanno operato in consiglio comunale in rappresentanza di momenti importanti di società civile, alla sinistra che ha scelto in questi anni di assumersi responsabilità di governo con la lista In Comune, alle personalità che si sono organizzate nella nuova forza politica Azione, al sindaco uscente, al vice sindaco, agli amministratori comunali, a tutti i gruppi consiliari delle forze di democratiche e progressiste. E’ il tempo delle scelte e della condivisione". Dopo che M5S, nell’incontro di martedì sera con il Pd, ha ribadito il proprio no alle primarie di coalizione perchè "divisive ed inefficaci", M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi hanno pensato di rivolgersi "alle forze progressiste democratiche che in città hanno un radicamento profondo. Non possono rimanere chiuse in se stesse, prigioniere di logiche personalistiche e assistere al declino di Fano. Dobbiamo assumerci una nuova e rinnovata responsabilità nel governo della città e delle sue istituzioni. È necessario ora più che mai costruire un progetto programmatico che guardi al 2050. Le nostre idee e i valori comuni sono necessarie per affrontare le prossime scadenze elettorali con uno spirito unitario che valorizzi al meglio le risorse della città, evitando competizioni interne tra proposte politiche concorrenti, che sarebbero divisive e non porterebbero ad un risultato condiviso. Tatticismi, dichiarazioni artificiose, logiche di carriera, fanno spesso perdere il senso della realtà e acuiscono il distacco tra la politica e la società reale. Le forze progressiste democratiche devono cercare ora più che mai forte convergenza programmatica".

E ancora: "Le nostre basi sociali e culturali ci richiamano al senso di responsabilità, diamoci urgentemente una agenda per ritrovarci quanto prima in un tavolo programmatico. Non possiamo permetterci nessuna divisione, insieme possiamo costruire il futuro".