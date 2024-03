I Progressisti si allargano. Cercano giovani e De Leo

Il finale della riunione dei Progressisti nel ristorante della Marina dei Cesari? Eccolo: "Mi chiamano, mi scrivono per dirmi e chiedermi se dopo il voto noi daremo l’appoggio e il nostro sostegno al Pd. Un problema che non ci poniamo nemmeno perché saremo noi che andiamo al ballottaggio". Parole e opere di Stefano Marcheggiani il candidato sindaco di uno schieramento composto da Socialisti, Bene Comune, 5 Stelle, Verdi, Volt (ex Noi giovani per Fano, ndr), Fano dei Quartieri, Ribella ed i Repubblicani Europei. Qualche osservatore esterno parla di una serata passata in un clima di grande entusiasmo. Uno dei partecipanti-protagonisti e cioè Tiziano Busca che guida la formazione dei socialisti, mette a fuoco la situazione: "Il locale era completamente pieno e quindi con più di 120 persone a sedere per cui tanta gente che ci aveva chiesto di poter partecipare alla serata, non le abbiamo potuta accontentare. Poi devo dire che c’è stato un bellissimo segnale che è arrivato dagli ex sindaci della città che si sono ritrovati, e nessuno sollecitato, a questa serata con Stefano Marcheggiani che è anche un sostegno al progetto di rinnovamento della sinistra per la città".

E il tutto avviene in un contesto di Giunta che si è spaccato pderché è stato bocciato il finanziamento di 30mila euro chiesto dal sindaco Massimo Seri per illustrare e pubblicizzare il suo mandato di primo cittadino. E non è finita perché da indiscrezioni che arrivano proprio dal fronte dei progressisti, pare sia in corso una specie di recupero della listra capitanata da Giuseppe De Leo. Insomma il ‘mucchio selvaggio’ partito ad inizio dell’estate si sta espandendo. E su questo punto Stefano Marcheggiani dice una cosa: "Noi con lui e cioè con De Leo, abbiamo avuto sempre un rapporto corretto per cui vogliamo cercare di capire anche con De Leo, visto che non si presenta più alle elezioni, se c’è qualcuno all’interno della sua squadra e che ora è senza tetto se vuole dare un controibuto al nostra schieramento perché siamo aperti sia ad un confronto che ad un contributo. In questo momento avvertiamo intorno a noi un clima molto buono o comunque non sento ostitilità ed anche la serata dell’altra sera alla Marina dei Cesari è stata molto positiva. Stesera saremo al Politema ad illustrare il nostro programma e la visione futura della città per cui vedremo quale sarà il riscontro. In queste settimane, devo dire – conclude Stefano Marcheggiani – che negli incontri che abbiamo avuto nei quartieri la partecipazione è stata alta. Un problema? Sicuramente il nostro è un gruppo molto eterogeneo e con tante persone di esperienza,ma penso che ci voglia una cifra giovanile più marcata. La squadra? E’ ancora presto".

m. g.