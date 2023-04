I "Promessi Sposi" del Trio rivivono sul palco del Sanzio

Questa sera, prima della chiusura di stagione, alle 21 il Teatro Sanzio di Urbino ospita "La Parodia dei Promessi Sposi", una produzione di Et Eventi e Teatro di Fermignano, che porta in scena dal vivo la trasposizione di uno degli sceneggiati Rai più memorabili e comici: quello ad opera del Trio Marchesini - Lopez - Solenghi che riportava sotto i riflettori una delle storie d’amore più intricate della letteratura italiana, che "viene da un’idea di Alessandro Manzoni". La compagnia, composta da cinque attori (Tania Biondi, Elena Cancellieri, Michele Cordelli, Domenico Montedoro e Enrico Sabatini), dopo svariate repliche nei teatri della provincia ma anche a Senigallia e Gubbio sale sul palcoscenico ducale per una serata dedicata alla comicità e alla beneficenza: il ricavato dello spettacolo infatti sarà evoluto all’Avis di Fermignano. Biglietto acquistabile a botteghino di corso Garibaldi a 18 euro.

fra. pier.