I protagonisti di ‘Hacca Risponde’ rimarranno nella sede di via Froncini

I 10 disabili dell’associazione Agfi, protagonisti del progetto ‘Hacca Risponde’, per la gestione della casetta e del parco degli scout in via Mattei, rimarranno nella sede di via Froncini. "Ci è stato comunicato dal sindaco Massimo Seri – riferisce la presidente dell’associazione Francesca Busca – nell’incontro che abbiamo avuto con lui prima di Natale".

Il caso dello ‘sfratto" dei disabili era scoppiato a metà ottobre dello scorso anno quando l’Ambito sociale 6 aveva inviato una lettera per comunicare all’associazione Agfi che entro il 2022 avrebbe dovuto lasciare la sede del Cdih (Centro documentazione e informazione per le disabilità) di via Froncini per scadenza della convenzione. Provvedimento che, coinvolgendo i 10 disabili, ha subito trovato l’opposizione decisa dell’associazione e l’appoggio di diverse forze politiche. Dopo giorni di polemiche la giunta ha deciso di soddisfare la richiesta di Agfi e mantenere "Hacca Risponde" in via Froncini: seguirà uno specifico atto di indirizzo da parte dell’esecutivo. "E’ proprio grazie anche all’impegno dei 10 disabili – sottolinea la presidente Busca – che la casetta degli scout non è un luogo abbandonato, ma ben mantenuto e utilizzabile". Le spese della sede di via Froncini, ad eccezione della luce, sono tutte a carico dell’associazione compreso il riconoscimento economico attribuito alle persone che affiancano i disabili. "L’obiettivo – aggiunge la presidente Busca – è quello di condividere, imparare facendo e tessere relazioni. Ed è quanto stiamo portando avanti anche nella nostra sede di via Gasparoli, conquistata dopo anni di attese e dove ogni pomeriggio si organizzano appuntamenti per favorire le capacità manuali di tutti i bambini". Contemporaneamente l’Ambito sociale procede con il Centro per le famiglie, che sarà aperto a più associazioni. "Abbiamo già individuato la sede – fa sapere l’assessore al Welfare e presidente dell’Ambito Dimitri Tinti – un locale al piano terra, di circa 90 metri quadrati nel centro commerciale di Sant’Orso, vicino all’Ufficio di promozione sociale (Ups) e al centro anziani". "Una parte del locale – spiega la dirigente Roberta Galdenzi – ospiterà i servizi finanziati dalla Regione (incontri per i genitori, incontri protetti per i bambini, approfondimenti sul rapporto genitori e figli ndr), l’altra parte sarà a disposizione delle associazioni familiari, anche quelle della disabilità, con una programmazione settimanale specifica". Il prossimo passo sarà la pubblicazione, entro febbraio, di un bando rivolto alle associazioni per definire le attività che potranno essere accolte nel Centro per le famiglie, seguirà la fase di co-progettazione e poi quella di arredo. Il Centro dovrebbe aprire prima dell’estate. "Siamo ben contenti che nasca il Centro famiglie – conclude Busca – è giusto che si realizzi e come Agfi aspettiamo la pubblicazione del bando".

Anna Marchetti