I “Racconti da Maria Valtorta“ composti da padre Pierucci

In occasione della festa di san Francesco d’Assisi, si terrà il concerto dal titolo 4 Racconti da Maria Valtorta (chiesa monumentale San Giovanni, venerdì prossimo alle ore 21). Si tratta di una composizione, per sassofono ed organo, di padre Armando Pierucci, che i pesaresi, e non solo, ben conoscono, tornato dopo una lunga permanenza in Terra Santa, nel Convento pesarese. A Gerusalemme Padre Armando è stato per oltre vent’anni organista della Basilica del Santo Sepolcro e ha fondato la scuola di musica Magnificat, aperta a tutti i ragazzi di qualsiasi nazionalità e credo religioso. I 4 Racconti da Maria Valtorta, affidati a Roberto Todini (sassofono) e Nunzio Randazzo (organo), si articolano in quattro episodi: Gesù scaccia i mercanti dal tempio, Gesù e i bambini, Un cieco guarito vede il volto di Gesù, Un giudizio di Gesù.

"Negli anni ‘70 del secolo scorso – spiega padre Armando – una gentile, anziana signora mi regalò il 5° volume del Poema dell’Uomo Dio di Maria Valtorta. Aprii a caso il libro: “Gesù ad Alessandroscene“. Non avevo mai sentito questo nome. Così, dissi tra me: “Ma cosa sono queste storie!“ In realtà si trattava di geografia. Ringraziai per il dono e lo destinai allo scaffale più remoto della libreria. Venne il momento che nostra signora curiosità mi spinse ad aprire il libro. Mi procurai tutti i dieci volumi del Poema. Da allora, per 50 anni, è stato il mio libro guida. Nel desiderio di esprimere la mia gratitudine al Signore e a Maria Valtorta, ora ho composto questi Racconti per Sassofono e Organo".

Maria Rita Tonti