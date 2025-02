I ragazzi che non arrivano: "Errore puntare sui soldi"

Ricapitolando le caratteristiche del Servizio civile universale – 25 ore settimanali di attività spese tra progetti culturali, umanistici, sociali, sportivi e tecnici con il diritto ad un rimborso spese mensile di 507 euro al mese per 12 mensilità – questo sembra una opportunità di crescita personale e formazione, data dallo Stato ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Perché non viene colta pienamente dai destinatari? Sono diverse le realtà che non intercettano candidati pronti a fare il servizio. All’Unione ciechi i numeri dimostrano l’andazzo generale: due candidati su Fano per due posti, una domanda su Pesaro per quattro posti.

Maria Mencarini, presidente provinciale Unione italiana ciechi e ipovedenti, saprebbe darci una spiegazione? "Bisogna recuperare il valore culturale e sociale del volontariato quando invece si è puntato sui 507 euro di rimborso spese mensile".

E’ una cifra allettante, poco meno di un part time in fabbrica... "Puntare sui soldi è sbagliato. Se i ragazzi fanno la stagione al mare, lavorando giugno, luglio, agosto e metà settembre vanno a prendere di più di quello che prendi in un anno di servizio civile. Insomma puntando sui soldi, perdiamo in partenza. La motivazione è un’altra".

A quale motivazione appellarsi? "Al valore del sociale, della dimensione comunitaria e civica: questa non è presente nell’immaginario dei nostri ragazzi".

E’ vero che durante i colloqui emerge una scarsa dimensione pubblica e la dominanza dell’individuale tanto che si registra una certa resistenza ad uscire di casa, dal confort delle relazioni a portata di telefonino... "Sì. E’ anche per questo che il Servizio civile è utile. Porta i ragazzi in ambienti e situazioni reali; mostra un po’ i meccanismi e le regole della nostra società. Li mette in relazione con il tessuto amministrativo oltre che con situazioni di disagio, difficoltà in cui possono fare la differenza aiutando il prossimo".

Una ipotetica scarsa conoscenza e disinformazione non potrebbero essere concause della della bassa disponibilità dei giovani a fare il servizio civile? "Tendo ad escluderlo. Abbiamo provato di tutto. Il Centro servizi per il volontariato ha fatto dei video divulgati sui social e degli incontri mirati. La Mediateca di Fano ha fatto un giorno di open day presentando tutto quello che si fa durante il servizio civile, ma non è servito molto".

Quindi? "Torno a dire che è un problema culturale, i ragazzi non hanno una percezione di cosa sia il volontariato. Al massimo lo scambiano con il volontariato ambientale cioè l’andare a pulire il parco".

