I ragazzi del “Celli“ a Montecitorio

Una delegazione dell’Istituto Alberghiero “Celli“ di Piobbico composta dal dirigente Roberto Franca, dai prof e circa 35 alunni dei settori Vendita, Ristorativo e Accoglienza, si è recata a Palazzo Montecitorio sede della Camera dei Deputati su invito dell’onorevole Mirco Carloni, presidente della XIII Commissione Agricoltura per realizzare un buffet con prodotti tipici degli agricoltori italiani. Presenti all’iniziativa alcuni parlamentari e il Ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare onorevole Francesco Lollobrigida che si è complimentato con i ragazzi per la professionalità e la dedizione al lavoro. Il Ministro ha spiegato come gli Istituti Alberghieri siano importanti e trainanti nel settore della ristorazione e come governo si stanno impegnando a dare più visibilità e attenzione a queste tipologie di scuole.

am. pi.