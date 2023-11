I ragazzi della scuola ’Pascoli’ provano l’esperienza Erasmus

L’Erasmus Plus arriva alla scuola ‘Pascoli’ di Urbino. Qui la preside Carla Campogiani, comunica di aver avviato la realizzazione di una nuova esperienza per gli alunni di terza. Questo nasce grazie alla collaborazione con l’I.T.I.S. ‘E. Mattei’ di Urbino, guidato da Sergio Brandi, ed in particolare grazie alla adesione al consorzio "Sch-Bridge" coordinato dal professore Alessandro Panaroni. Quindici ragazze e ragazzi e due professori sono a Valencia (foto), da dove torneranno sabato 18 novembre, per dare avvio alla prima settimana di gemellaggio con gli alunni dell’Ies Rascaña Antonio- Cañuelo. In primavera saranno le famiglie degli stessi alunni ad accogliere i gemelli spagnoli. Questa iniziativa è stata preparata dal team docenti della ‘Pascoli’ ed ha organizzato questa nuova esperienza per favorire l’apprendimento full immersion in ambito internazionale degli alunni più grandi che si sono dimostrati particolarmente motivati.

I ragazzi, italiani e spagnoli, hanno avuto occasione di conoscersi on line poco prima della partenza grazie al contemporaneo avvio di un progetto di gemellaggio elettronico con la scuola spagnola tramite la piattaforma eTwinning riservata alle scuole europee, in cui la scuola urbinate è presente da anni sotto il coordinamento di Clara Sfara. La partecipazione alla loro prima esperienza Erasmus, per i ragazzi della scuola ‘Pascoli’, è un’occasione particolarmente preziosa: gli permetterà di entrare direttamente a contatto con la lingua e la cultura spagnola e far pratica anche di lingua inglese.

fra. pier.