"I ragazzi hanno bisogno di più attività pomeridiane"

Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il sindaco di Monte Porzio, Marco Moscatelli, una figura importante per il nostro paese: prende molte delle decisioni fondamentali nel Comune e può fare qualcosa anche per noi giovani. L’intervista si è svolta il 6 maggio alle 10:30, quando noi alunni siamo andati nella sala comunale per porgergli alcune domande. C’era un’atmosfera seria e piena di responsabilità! Quando ci ha detto che lavoravano lì solo 7 persone siamo rimasti colpiti, perché sono davvero poche! Il sindaco ci ha detto che ha un giudizio positivo su noi giovani: ci considera svegli, intraprendenti e capaci di aggregarci. Ha però riconosciuto che le attività pomeridiane sono poche. Parlando del futuro, ci ha rassicurati dicendo che da settembre partiranno nuovi progetti, soprattutto legati allo sport e alle attività estive. Quando gli abbiamo chiesto se gli spazi dedicati ai giovani siano sufficienti ed adeguati, ha ammesso che non lo sono, ma ha suggerito che l’oratorio potrebbe essere usato di più per organizzare altre iniziative. Noi siamo d’accordo e ci è piaciuto il modo in cui ci ha coinvolto e ciò che ha in mente di fare per noi giovani. Ora ci aspettiamo che le sue idee si trasformino in realtà e che davvero nascano più spazi e più attività pensate per noi.

Classi 2ªF e 2ªG