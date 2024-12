I ragazzi speciali del Ceis. Ecco il calendario. Per un 2025 da vivere con la forza dei loro volti

I ragazzi ospitati nel Centro diurno del Ce.I.S. di via del Seminario diventano protagonisti di un calendario. Al centro dell’iniziativa un progetto avviato circa un anno e mezzo fa dalla realtà che si occupa di persone con handicap psico-fisico, che fa parte del Centro italiano di solidarietà di Pesaro, fondato da Don Gaudiano. A parlarne è Maura Cecchini, educatrice del Centro diurno e responsabile del progetto insieme alle educatrici Anita Romani, Carmelita Prota e Lorena Duchi: "Il calendario 2025 – dice Cecchini – nasce da una attività che ha coinvolto i nostri ragazzi alla scoperta di natura ed animali. Un progetto molto bello che ha visto la partecipazione di quindici nostri ospiti, di età compresa tra i 22 e i 64 anni, con diverse disabilità, i quali hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il mondo animale e vegetale. Esperienze molto interessati, che sono andate dall’orto sociale, dove i ragazzi (e non) hanno avuto la possibilità di seminare e coltivare ad esempio delle piantine di basilico, vedendole poi crescere. Siamo stati ospitati da alcune aziende agricole dove i nostri ospiti si sono cimentati nel piantare e curare i loro frutti. Inoltre – aggiunge – i ragazzi hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con gli animali, delle più svariate tipologie. Hanno accarezzato e strigliato i cavalli, hanno preso in braccio coniglietti e gatti, hanno anche raccolto le uova. E’ stato molto bello vedere le loro reazioni una volta a contatto con la natura e gli animali, perché se qualcuno si è dimostrato entusiasta, altri erano un po’ restii all’inizio. Così però hanno fatto una nuova esperienza e nuovi incontri".

Da qui l’idea di immortalare quei momenti in alcuni scatti fotografici. "Mentre svolgevano queste attività, abbiamo deciso di scattare loro delle fotografie – dice l’educatrice del Centro diurno, Maura Cecchini – senza mettere i ragazzi in posa, ma riprendendoli in pose naturali. Visti gli scatti abbiamo deciso di realizzare quindi un calendario 2025, dove abbiamo raccolto le foto più belle che rappresentano questo progetto a cui teniamo molto". Il calendario del Centro diurno del Ce.I.S. è già disponibile e con un contributo minimo di sette euro si può ritirare alla sede del centro, in via del Seminario 12. "Lunedì e martedì saremo presenti al Centro dalle 15 alle 19 – specifica Cecchini – così come lunedì 30 e martedì 31. Poi il centro riaprirà il 7 gennaio".

Alice Muri