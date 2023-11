I ragazzi vogliono più spazi? Nella ‘Serra degli agrumi’ potranno averli a loro immagine

Uno spazio immerso nel verde, nel quale i giovani possano prendere una sana boccata di "Ossigeno": ed è proprio questo il nome del nuovo progetto che vedrà protagonista la Serra degli Agrumi, al Parco Miralfiore, ma soprattutto i giovani: "Abbiamo voluto dare una risposta alla richiesta di più spazi che i ragazzi ci hanno posto – spiega Camilla Murgia, assessora alla gentilezza –. Questo spazio, che vedrà l’inizio dei lavori dopodomani, è un progetto in itinere: non ci siamo prefissati nulla, i ragazzi stessi andranno a creare l’ambiente che li accoglierà. All’interno del Miralfiore vivono già tantissime realtà, che si amplieranno grazie a questo spazio. Abbiamo già invitato i ragazzi delle scuole a partecipare alla posa, figurativamente, della prima pietra". I ragazzi, all’interno della struttura avranno dei tutor che staranno con loro e li seguiranno durante le ore di studio e processo creativo: "Da qualche anno mi occupo di creare sentieri per questa città e ormai ho il pallino che se c’è uno spazio vuoto, devo riempirlo con degli spazi per i giovani. – spiega Cristiano Andreani, ideatore –. Appena ho pensato quale fosse il modo più bello per sfruttare uno spazio come la Serra degli Agrumi, mi è subito venuto in mente di metterci dentro gli studenti. Uno spazio del genere manca e poi, bisogna dirlo, in mezzo alla natura è bellissimo. Purtroppo, quando i ragazzi non hanno la percezione di essere considerati cittadini, non si attivano per rendere bella la loro città. Bisogna che ci sia un forte protagonismo da parte dei giovani".

Altro scopo di Ossigeno, infatti, è coinvolgere maggiormente i giovani nella creazione di un luogo più sicuro per tutti all’interno del "polmone verde" di Pesaro: "Il 24 mattina vogliamo estrarre, dal lavoro con i ragazzi, un profilo ideale di luogo e di spazio – spiega Stefano Pierazzoli, coordinatore educativo del progetto Ossigeno –. Dobbiamo poi andare ad allargare ad altre fasce di età e anche altri contesti socio-culturali. Abbiamo bisogno che la città venga investita da una forza nuova e giovane. Bisogna coinvolgere realtà, amministrazioni, associazioni, tutto quanto. Vogliamo che questi ragazzi si ritrovino in un luogo per loro perfetto".

"Il coinvolgimento delle scuole è stato fondamentale, anche con il supporto degli insegnanti – spiega Michela Brunetti, referente per giovani ed adolescenti della Labirinto –. Vogliamo dire ai giovani che questo non sarà un appuntamento, ma il primo di una lunga serie. Noi quello che vogliamo fare è accogliere i pensieri dei ragazzi dandogli una cornice adatta dove ragionare. La domanda che noi faremo, attraverso dei tavoli tematici, è cosa sentono che manchi nella città e cosa potrebbe essere migliorato".

Alessio Zaffini