I "Randagi nel cuore" si ritrovano a cena e svelano il calendario

Sono aperte le iscrizioni per la cena di beneficenza dell’associazione animalista ‘I randagi nel cuore’ che si svolgerà sabato al ristorante ‘Ausonia’ di Monte Porzio. Un evento conviviale, con menù vegetariano, per raccogliere fondi a favore dell’associazione e per presentare le foto ricevute per il concorso fotografico ‘4 zampe per 4 stagioni – dire, fare, baciare’ e il calendario dei ‘randagi 2024’ le cui immagini scaturiscono proprio dal concorso. Infatti, le 13 foto più belle, 12 per gli altrettanti mesi dell’anno e una per la copertina, sono state selezionate per il calendario. Il costo della cena, con prenotazione ai numeri 333.2528745 e 333.5229596, è di 27 euro. L’associazione ‘I randagi nel cuore’, in circa 7 anni di attività tra Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio, ha salvato e dato in adozione oltre 100 gattini e per limitare il fenomeno del randagismo ha sterilizzato centinaia di gatte. Inoltre, promuove affidi e adozioni e offre aiuto ai servizi sanitari per il censimento delle colonie feline.

s.fr.