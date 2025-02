I rapinatori in trappola. Hanno lanciato 5mila euro durante la fuga in centro

Lanciavano soldi dal finestrino come se fossero caramelle di carnevale mentre carabinieri e polizia gli stavano alle calcagna. L’azione diversiva dei due banditi che la notte tra martedì e mercoledì hanno rapinato la sala slot di via Ponchielli non è servita a distrarre gli inseguitori e infatti, dopo una fuga forsennata tra le vie del centro e la zona mare, i due sono stati arrestati in un residence di viale Trieste dove avevano cercato rifugio, con l’accusa di rapina pluriaggravata. All’arrivo degli inquirenti hanno tentato un’ultima fuga, uno in bagno e uno sotto il letto del loro appartamento. Si tratta di un 28enne e di un 30enne, entrambi pesaresi, finiti in manette dopo aver svaligiato il centro scommesse Wincity. Dalle indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile della polizia e dai carabinieri del Nucleo investigativo emergono ulteriori dettagli.

I due malviventi sono entrati in azione alle 3,15 con il volto coperto da due maschere raffiguranti la caricatura di Albert Einstein. Hanno aspettato che i due dipendenti chiudessero il negozio e li hanno minacciati con un fucile, o almeno così sembrava anche se poi è risultato essere replica di un fucile da collezione. Hanno poi aspettato che si sbloccasse la cassaforte temporizzata tenendo sotto scacco i dipendenti per i 20 minuti circa che sono stati necessari a mettere le mani sul bottino, circa 37mila euro. L’allarme in Questura è scattato non appena i due si sono allontanati con il malloppo. La chiamata è stata poi passata a una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che, proprio in quel momento stava inseguendo un’utilitaria scura che non si era fermata all’alt e si allontanava all’impazzata. Ne è scattato un inseguimento da film che si è concluso in via Mazza dove l’auto è rimasta bloccata a causa dei lavori. I due banditi hanno abbandonato la macchina e sono fuggiti a piedi.

Il lancio dei soldi, banconote e monete, sarebbe avvenuto durante la fuga in macchina. Hanno seminato lungo il tragitto più di 5mila euro (già recuperati dalle forze dell’ordine), nella speranza che questa "azione diversiva" distraesse o quantomeno rallentasse l’inseguimento. Le indagini sono state rapide e coordinate e hanno permesso, poco dopo, di arrestare i due sospettati. Nell’auto abbandonata, oltre ad altro contante, sono state trovate le due maschere di Einstein utilizzate durante il colpo e la replica del fucile a canne mozze con cui hanno minacciato i due impiegati. Inoltre, all’interno di due borsoni, polizia e carabinieri hanno trovato vari capi di abbigliamento e calzature, che sarebbero probabilmente serviti a cambiarsi dopo la rapina, nel caso in cui fosse andata a segno. Poche ore dopo gli inquirenti, hanno rintracciato i due sospettati. Nessuno dei due, al momento delle ricerche, era presente nella propria abitazione perché avevano cercato riparo in un residence in viale Trieste.

Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione gli investigatori hanno trovato altri 15mila euro in banconote di vario taglio, oltre ad altre parrucche verosimilmente utilizzate per fatti analoghi.