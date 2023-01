I Re Magi e la vecchina a Gabicce

Da un lato la Befana è arrivata a Gabicce Monte grazie all’organizzazione dell’Avis. E dall’altro

i Re Magi hanno reso omaggio alla Natività al Presepe Vivente organizzato da Il Borgo dei Grilli Parlanti. E’ stata un’Epifania caratterizzata dalla doppia iniziativa, quella di Gabicce. La Befana ha divertito i bambini dalle 16 in poi, mentre i figuranti hanno trasformato il centro storico in una piccola Betlemme. Non è finita, perché la Consulta dei Giovani insieme all’Associazione GioGra, organizza per oggi un pomeriggio all’insegna del divertimento: “E’ ora dello spasso!” con giochi da tavolo e tornei di ping pong e biliardino, dalle 16 alle 19, presso il Centro Civico Creobicce. Ingresso libero.