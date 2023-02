I reati informatici superano quelli tradizionali

Urbino e il suo entroterra sono un "contesto fortunato" dal punto di vista dei "reati più sentiti, come rapine e furti in abitazione", ma anche qui, al pari del resto d’Italia, si è diffusa la piaga dei reati informatici. Lo ha spiegato il dirigente del commissariato di polizia della città, Simone Pineschi, ospitato da Urbino capoluogo, in quella che, come hanno ricordato il presidente Giorgio Londei e il vicepresidente Ferruccio Giovanetti, è stata la prima conferenza tenuta dalla massima autorità di pubblica sicurezza nella sede dell’associazione. "Delle 10 notizie di reato trasmesse venerdì, sette erano per reati informatici – spiega –. Prima il ladro veniva a trovarti in casa, ora sta alla tastiera. Ci sono tantissime persone truffate, per migliaia di euro, di ogni estrazione sociale: si va di chi ha comprato mobili per 9.000 euro e si è visto inserire un hacker nell’operazione, il quale ha dirottato il bonifico verso un altro Iban, a chi ha pagato online un’assicurazione poi rivelatasi falsa e, quando è stato fermato per strada, oltre a dover pagare la multa, non era neanche coperto in caso d’incidente, fino a merce mai arrivata, per vendite fasulle". Durante la conferenza, Pineschi ha poi spiegato tutte le attività svolte...