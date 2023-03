"I residenti della Torraccia non sono cittadini di serie B"

"La maggioranza per anni ignora le esigenze dei cittadini di Torraccia, poi all’improvviso vincola la realizzazione di “opere sociali” alla vendita del terreno per la costruzione del Biolaboratorio. I residenti di Torraccia non sono cittadini di serie B a cui promettere interventi solo a compensazione di altre scelte". E’ l’attacco del centrodestra sulla questione biolab: "Come sempre i consiglieri di maggioranza preferiscono raccontare una parte di verità con il solo scopo di denigrare i consiglieri di opposizione. Noi abbiamo votato contro la mozione della maggioranza perché frutto di una logica risarcitoria che non ci appartiene. La maggioranza, invece che darci lezioni, intervenga fin dal prossimo bilancio per porre rimedio alla mancanza decennale di attenzione per il quartiere di Torraccia evitando di considerarli di serie B come accaduto fino ad oggi. In quel caso i consiglieri vedranno che il nostro voto sarà positivo".

I consiglieri comunale di Lega, Prima c’è Pesaro, Forza Italia e Fratelli d’Italia spiegano così il loro voto contrario alla mozione presentata dalla maggioranza che vuole destinare parte degli introiti per la vendita del terreno per la costruzione del Biolaboratorio dell’Istituto Zooprofilattico.

"Lo scopo della maggioranza è palesemente quello di recuperare un consenso elettorale nella zona in cui dovrebbe sorgere il biolaboratorio dell’Istituto Zooprofilattico, che tante polemiche ha suscitato in queste settimane".